“No podemos pensar que la cocaína es el problema de drogas en el mundo”: Yesid Reyes

El exministro de Justicia Yesid Reyes dialogó con W Radio sobre la propuesta del director de la Dian de legalizar y grabar la cocaína.

“Es una afirmación excesivamente optimista. Las drogas que más impacto negativo generan en el mundo no es la cocaína. Entonces, es un error plantearle al mundo la regularización de la cocaína, no es su prioridad”, dijo.

Reyes insistió en que Colombia debe buscar un “consenso internacional” para regularización de la cocaína.

“El problema es conseguir un consenso internacional. Solo el 6% de drogas ilícitas utilizan cocaína, el 94% utilizan otras sustancias. El problema no es la falta de regularización, sino que hay fallas en esa misma regularización”, afirmó.

“Colombia tiene que hacer es centrarse en la solución del problema específico que son los cultivos de hoja de coca que superan las 200.000 hectáreas”, agregó.

Sobre el llamado al consenso internacional, aseguró que es difícil conseguirlo, pues cada país tiene sus prioridades. Además, dio el ejemplo de EE.UU., que tiene el problema de las anfetaminas y los opioides.

“Creo que poco a poco Estados Unidos levantará la restricción del porte de marihuana, pero tienen un problema muy grande con las anfetaminas y los opioides, por eso es tan difícil conseguir un consenso internacional”, comentó.

Asimismo, recordó el error que tuvo el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon en su política antidrogas en el mundo.

“El gran problema en Estados Unidos fue la generalización. Nixon se equivocó por centralizar la política en las drogas naturales. No podemos pensar que la cocaína es el gran problema de las drogas en el mundo”, sentenció.

Por otro lado, habló sobre el problema de la evasión y si el sistema de tributación colombiano está listo para grabar la cocaína.

“No, porque Colombia no puede legalizar la cocaína si el resto del mundo no lo hace. Sería un contrasentido que, para poder obtener ingresos, internamente incrementáramos su uso”, señaló, mostrando preocupación por problemas de salud que esto generaría.

Finalmente, nombró lo que para él deben ser los dos pilares de la nueva política antidrogas del país: centrarse en el tema de los consumidores y en la sustitución de la hoja de coca.