“Hay que legalizar y gravar la cocaína”: la propuesta del director de la DIAN

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), compartió un trino del presidente Gustavo Petro de un editorial de The Economist que habla sobre la propuesta de este Gobierno de despenalizar la producción de hoja de coca y permitir que los colombianos consuman cocaína de manera segura.

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, respondió al mensaje del presidente con el trino: “Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”.

Y seguidamente trinó: “Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre 40 y 80 billones de pesos que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”.

Recordemos que este Gobierno ha promovido un cambio en la política de drogas. De hecho, en la Asamblea General de la ONU el presidente apuntó: “Hemos tenido un almuerzo de trabajo en el que hablamos del narcotráfico pero bajo una óptica más flexible. Tenemos una reforma agraria que habla de la tierra fértil para los campesinos y una titulación de siete millones de hectáreas que, si se desarrolla, sería una barrera contra la producción de drogas (…) Colombia es narcotraficante porque no produce, ¿cómo dejar de serlo? Produciendo. Hay que dejar de ver al campesino como criminal”, manifestó el presidente Petro sobre su diálogo con Blinken, en el que, según contó, insistió en la necesidad de transformar sustancialmente las políticas represivas. “La política de fumigar con glifosato no debe ir más: no sirve y criminaliza. Hay que aumentar la capacidad de interdicción de la droga y la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico”.