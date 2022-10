Iván Duque: “Que la paz total no sea igual a la impunidad total”

Iván Duque Márquez. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit) / Riccardo Savi

“Hay que tener mucho cuidado con que la paz total no sea igual a impunidad total”, dijo este martes el expresidente colombiano Iván Duque en referencia al plan del actual mandatario, Gustavo Petro, para impulsar el acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC, que incluye a otros grupos armados como el ELN.

“El proceso de paz no es un solo proceso, porque Colombia no tenía solamente un grupo armado. Con las FARC es un acuerdo con un grupo, pero siguen existiendo puntilleros, pelusos, caparros, clan del golfo, ELN etc ...”, dijo Duque en entrevista con EFE en Madrid, donde participa en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) presidida por el premio nobel de Literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa.

Según el exmandatario colombiano, el proceso de paz con las FARC tuvo “más implementación en los años de mi Gobierno que en los primeros 20 meses y yo le dí continuidad a las cosas que realmente tienen un sentido de implicación positiva para el país”.

Para Duque, el plan “paz total” de Petro “es distinto”, porque “el sometimiento a la Justicia de grupos armados ilegales es positivo siempre cuando se dé bajo la presión de las autoridades y que tenga consigo la exigencia de que se paguen penas intramurales, y que además todos los recursos malhabidos de los delincuentes sean entregados al pueblo colombiano”.

“Si los delincuentes se quedan con parte de su fortuna lo que estaremos presenciando es una operación de lavado de activos y por eso tenemos que rechazarlo”, afirmó.

Según Duque, la presión de las autoridades debe continuar, ya que el sometimiento es una figura que está contemplada en la legislación colombiana, pero ese sometimiento “no puede tener ni impunidad ni la posibilidad de que los delincuentes se queden con parte de su fortuna”.

El expresidente ahondó en que el ELN es un grupo narcoterrorista “y yo fui el primer presidente en extraditar a algunos de sus miembros por narcotráfico. Y fuera de eso hoy tenemos en la Constitución colombiana una norma que la sacamos adelante en nuestro Gobierno para que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende no puedan ser amnistiados”.

A su juicio, permitirles a las disidencias de las FARC “hacer un proceso de borrón y cuenta nueva cuando ya incumplieron un proceso, lo único que puede traer consigo es engendrar nuevas formas de violencia”.

MUCHOS MÁS GOBIERNOS CON ENFOQUE SOCIAL ANTES DE PETRO

Para Duque, hay que acabar con el “cliché” de que el de Petro sea el primer Gobierno con un enfoque social que ha tenido Colombia y también poner en contexto que el hecho de que la izquierda esté en el poder era un proceso que “se venía gestando”.

“La verdad es que en la segunda vuelta (de las elecciones) prácticamente no tuvo rival. Cuando yo lo pude enfrentar gané, y gané con argumentos y una defensa sólida de mis ideas. La evidencia muestra que no tuvo rival, no hubo un debate profundo, una capacidad de exposición del modelo que tenía que defenderse en su momento y él ganó y ese es el resultado de la democracia y esos resultados yo no los discuto”, admitió.

Pero “decir que es la primera vez que hay un presidente de izquierda en Colombia lo discuto. Colombia ha tenido muchos presidentes que han tenido un enfoque social. En épocas pasadas y recientemente tanto el Gobierno de Álvaro Uribe como el mío fueron de gran contenido social”.

REFORMA TRIBUTARIA Y AGRARIA

Duque defendió su reforma tributaria que “se manipuló por parte de unos sectores políticos con pretensiones electorales”, pero que después de ser retirada y presentar otra salió adelante “en base a amplios consensos”.

“Y esa reforma probó sus beneficios porque el año pasado la economía colombiana creció el 10,7%, el mayor crecimiento de nuestra historia y que este año crecerá por encima del 7%”, remarcó.

Según Duque, Colombia “necesita expandir su base tributaria”, pero “lo que parece que interesa hoy es recargar a los sectores que generan inversión, actividad productiva e industrial y si se asfixian dejarán de invertir, de general competitividad y empleo”.

“Una reforma tiene que mantener el espíritu empresarial y de inversión”, subrayó, y advirtió que “ve señales preocupantes” actualmente, como el decir que se va a dejar de explorar petróleo, cuando mas del 40% de las exportaciones de Colombia son de crudo.

Sobre la reforma agraria emprendida por Petro, Duque indicó que no es tanto como comprar tres millones de hectáreas, porque “la tierra por sí sola no genera riqueza”, sino que necesita muchos más recursos productivos, lo que aumentará la inversión.

“La compra de tierras masiva es algo que se ha intentado muchas veces y siempre ha fracasado porque nunca ha tenido los otros componentes. ¿Y quienes se va a lucrar de eso?. Hay muchas más cosas grises que claras”, concluyó.