Partido Liberal condiciona apoyo a la reforma tributaria y pide que haya debate

El expresidente César Gaviria se reunió con los congresistas de su partido para fijar una posición frente a la reforma tributaria.

El exmandatario insistió en que el recaudo debería reducirse de 23 a 15 o 12 billones de pesos.

“Esto no tiene un artículo para defender, ni uno. No hay ni un artículo que uno diga: ‘esto hay que pelearlo’, nada. No hacen sino daños, daños y daños”, dijo.

Tras más de tres horas de reunión, la colectividad advirtió que no apoyará la reforma si se vota en bloque y pidió que se debata cada artículo que genere preocupación.

“La condicionamos a estudiarla, a trabajarla y a permitirle al Congreso de la República que en donde haya reparos por algún congresista, o por algún gremio, se abra la discusión y sea votado no en bloque. En donde no haya discusión, no haya proposición, no tenemos problema con hacerse en bloque”, explicó el senador Alejandro Carlos Chacón.

También se conformó una subcomisión para recoger todas las inquietudes frente al proyecto. El próximo lunes se entregará el primer informe.

“Estará liderada por los coordinadores ponentes de la reforma tributaria en Cámara y Senado”, dijo el representante a la Cámara, Carlos Ardila.

Entre los puntos que pidió revisar el partido está el de las pensiones, las zonas francas y los hidrocarburos.