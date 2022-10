Oficial: Def Leppard y Mötley Crüe anuncian concierto en Bogotá en febrero de 2023

Def Leppard (Photo by Brill/ullstein bild via Getty Images) / Thomas Brill

La mañana del 20 de octubre de 2022 comenzó con buenas noticias para los fanáticos de Def Leppard y Mötley Crüe en Colombia, como parte de su gira ‘The World Tour’ las agrupaciones anunciaron a través de sus redes sociales el concierto en el Parque Simón Bolivar de Bogotá.

Bogotá será la tercera ciudad de América Latina en acoger a las bandas originarias de Reino Unido y Los Ángeles California.

Desde el próximo 25 de octubre a las 9:00 de la mañana se abrirá la etapa de preventa, que se extenderá hasta el 26 de octubre a las 11:59 de la noche. Se prevé la venta de 27.400 boletas en esta etapa y los clientes del Grupo Aval tendrán la prelación.

La venta general de boletería se liberará el 27 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.

Def Leppard regresa a Colombia después de dos décadas de ausencia. La banda originaria de Sheffield, Inglaterra y conformada en 1977 por Rick Savage, Peter Willis y Tony Kenning, llega con todos sus éxitos y pretende dejar huella en el país.

Así las cosas, éxitos como Hysteria, Pour Some Sugar On Me y Animal, estarán presentes en el recital.

Por su parte, la banda estadounidense Mötley Crüe, tendrá su primera experiencia con el público colombiano. Surgida en 1981 en Los ángeles, California, se convirtió en una de las bandas de rock más notorias del mundo.

En 2019, Netflix, lanzó ‘The Dirt’, una película basada en su libro de autobiografía.

Live Wire, Take Me To The Top y Girls, Girls, Girls, serán algunos de los temas que seguramente se cantarán a todo pulmón el próximo 25 de febrero de 2023.

Precios de Boletería

Para el concierto de estas dos míticas bandas, se dispuso que la plazoleta de eventos del parque Simon Bolivar, sea dividida en dos localidades diferentes, general y platino.