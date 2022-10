Gustavo Petro propone pagar a productores de hoja de coca para que protejan la selva

En medio de un conversatorio con comunidades del Putumayo, el presidente Gustavo Petro habló sobre un proceso que aún está organizando el Gobierno Nacional, el cual pretende invitar a los productores de hoja de coca a dejar de producirla y a cambio se les pagaría por cuidar la selva.

El primer mandatario mencionó la iniciativa mientras se refería a la sustitución de cultivos de coca.

“En lugar de sustituir un cultivo por otro, sustituyamos el cultivo de hoja de coca por la selva y pagamos. Estamos transformando, ampliando, enriqueciendo, no es que no se haga lo otro, el programa de sustitución de cultivos. A mí me gustaría hablar con el campesinado productor de hoja de coca y plantear esto”, expresó el presidente Petro durante el encuentro.

Asimismo, aseguró que al productor se le pagaría mensualmente cierto valor para que cuide la selva colombiana, eso sí, sin producir la hoja de coca. Con esto, según el presidente, se reduciría la violencia.

“Te pagamos para que en lugar de producir hoja de coca, que es una mata selvática, eso solo se produce donde hay selvas, donde había selvas, dejas regenerar la selva y te pagamos de dos a tres millones de pesos mensuales, mejor, porque si eso se generaliza, pues la violencia disminuye”, dijo.

Aunque el presidente reconoció que el proceso no es fácil, reiteró su invitación a las personas productoras recordándoles que son ellos quienes hacen el trabajo más difícil y sucio de los dueños del narcotráfico, les recordó que en la legalidad podrán tener oportunidades educativas y laborales.

En ese orden de ideas, el presidente asemejó la situación con lo que hacía en su momento el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema).

“¿Qué hacía el Idema? el Idema lo que hacía era comprarles la cosecha a los campesinos y llevarla a las ciudades, incluso había supermercados del Idema para vender a bajos precios a poblaciones que necesitaban comer en las ciudades, hoy eso no existe y los necesitamos si quisiéramos acabar con el hambre en Colombia”, recordó Petro.

Finalmente puntualizó diciendo que “el narcotraficante hace lo mismo, compra la cosecha en pasta de coca, el campesino tiene asegurada la venta, lo que no pasa con el maíz, la leche, la papa, la soya, y el narcotraficante lleva eso a los puestos de venta del mundo, en las grandes ciudades consumidores de cocaína”.