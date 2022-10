Corte Interamericana cita a audiencia por desaparición de militar en 1997

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijó para el próximo 8 de noviembre en San José de Costa Rica (Costa Rica) audiencia pública en el marco del caso que evalúa la posible responsabilidad del estado en la desaparición del soldado Óscar Iván Tabares Toro en el departamento del Meta en 1997, asunto sobre el que 25 años después sigue sin conocerse la verdad.

De acuerdo con los testimonios y denuncias de la propia familia, la desaparición del militar tendría relación con discusiones y desencuentros con uno de sus superiores y se habría llevado mientras estaban acampando luego de que se desplegara una operación militar contra las Farc.

“...se argumenta que el proceso llevado a cabo en el fuero militar no contó con garantías de independencia e imparcialidad, y en la jurisdicción ordinaria la investigación no se realizó dentro de un plazo razonable, no se agotaron las líneas de investigación, ni se citaron a declarar oportunamente a la totalidad de los soldados que podrían haber conocido o estar involucrados en los hechos” señala el expediente.

La Corte además definió que escuchará los testimonios (por parte de los demandantes) de María Elena Toro, madre del desaparecido sobre “los hechos presuntamente ocurridos inmediatamente posteriores a la presunta desaparición forzada de su hijo”. También serán interrogadas las hermanas del militar.

Por parte del estado y como defensa, serán cuestionados Elsa María Moyano, excoordinadora del grupo de búsqueda de la Fiscalía (GRUBE), jueces militares, y la general María Paula Leguizamón, subjefe del Estado Mayor Jurídico Institucional de las Fuerzas Militares.