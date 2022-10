Estados Unidos

A través de una carta dirigida a Janet Yellen y Gina Raimondo, secretarias del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos, doce congresistas estadounidenses expresaron su preocupación acerca de la reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, la carta va copiada al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

La comunicación inicia expresando lo siguiente: “Les escribimos para expresar nuestra gran preocupación por la reciente reforma tributaria de Colombia, en la que se establecen nuevos requisitos para las empresas estadounidenses que realicen inversiones y exportaciones a Colombia”.

Además, destaca la necesidad de un “compromiso urgente y directo” por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden.

Por eso, en la carta invitan a las secretarias del Tesoro y de Comercio a que “exijan al gobierno colombiano que suspenda el trámite de este proyecto de ley y que inicie una amplia consulta con las partes interesadas, incluidas las empresas locales y multinacionales que hacen negocios en Colombia”.

Los gremios firmantes fueron los siguientes:

The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries Computer & Communications Industry, Association Express Association of America, Information Technology Industry Council, National Foreign Trade Council, Silicon Valley Tax Directors Group, TechNet Travel Technology Association, U.S. Chamber of Commerce, United States Council for International Business.

Escuche esta noticia en La W:

Play/Pause Reforma tributaria: doce gremios estadounidenses expresan preocupación 01:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1666724503_736_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Conozca la carta firmada por los gremios estadounidenses:

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar