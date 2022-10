La gente no paga multas: gerente de TransMilenio sobre otras posibles sanciones

Bogotá

Luego de la polémica generada tras las declaraciones del gerente de TransMilenio, Álvaro José Rengifo, en un debate de control sobre seguridad en el Concejo de Bogotá, en las que sugería que las empresas podrían despedir a los empleados que ingresaran sin pagar el pasaje al sistema, Sigue La W habló en exclusiva con el funcionario para conocer sus argumentos respecto al tema.

Álvaro José Rengifo, gerente de TransMilenio, señaló inicialmente que lo expresado en el Concejo hizo parte de un tiempo reducido para intervenir en la sesión y por eso “quería contar bien la historia”.

“La evasión es un problema muy grande que estamos teniendo en el sistema, son 900 mil personas las que pueden estar evadiendo el pasaje al día, es el 30% de las personas que movemos al día”, expresó.

Según el funcionario, la cultura ciudadana es uno de los grandes problemas por los que atraviesa el sistema, en ese orden, asegura fue su corta intervención en el Concejo de Bogotá, en la cual hizo énfasis en dos usuarias que ingresaron sin pagar el pasaje y luego una de ellas fue despedida y la otra sancionada.

“Saliendo del Concejo y vi a una empleada de una empresa que evadió el pasaje y su compañera también ingreso evadiendo. Les dije esto tiene una sanción, llamé al comando de la Policía, me fui en el bus con ellas porque se iban a volar, llegaron los oficiales y les impusieron la multa”, aclaró.

“Mi intención inicial era que hiciéramos un acto público, donde le dijéramos que esas conductas no son adecuadas e invitar a pagar el pasaje. En la empresa me dijeron que ese tipo de conductas no iban con la compañía, no queremos un proceso mediático y vamos a hacer un proceso interno, después me dicen que una de ellas fue despedida y otra sancionada”, declaró.

Además, fue enfático en aclarar que “el gerente de TransMilenio no puede ir a decirle a una empresa que despida a una persona, realmente no tengo esa autoridad”.

Según datos del sistema masivo, en los últimos años se ha incrementado el número de multas por evadir el pago del pasaje, “a la gente no le importa la multa que les estamos poniendo, el año pasado pusimos 75.000 y este año ya vamos en 60.000 y la gente no las paga”.

Sin embargo, el hecho de utilizar bases de datos para llegar a esas personas, causa cierta irritabilidad en algunos ciudadanos, al respecto Álvaro José Rengifo, dijo: “ahora tenemos acceso a las bases de datos, entonces podemos informar a las empresas o instituciones educativas que quieran conocer a las personas que evaden el pasaje y ellos mismos tomen los correctivos”.