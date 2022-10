Petro criticó supuesta brujería con la presencia del ‘frailejón’ en el Congreso

Luego de la controversia que se generó por cuenta del representante Óscar Villamizar en la que aseguró que un peluche, una vela encendida y dos botellas de agua eran parte de un ritual de brujería en medio de la discusión del Acuerdo de Escazú en la Cámara de Representantes; el presidente Gustavo Petro reaccionó asegurando que todo esto pasa por ignorancia.

“Los ríos aéreos que lleva el viento a la cordillera oriental, hacia el macizo colombiano, y allí en los páramos, esas planticas que dijeron que eran diabólicas, en el Congreso de la República algún ignorante, absorbe el vapor del agua, lo vuelve líquido, esa es el agua de Colombia. Igual sucede con los vapores que emana el océano Pacífico, y ahí están las dos grandes fuentes, dependiendo de los vientos, de toda el agua de Colombia”, dijo el mandatario mientras explicaba el ciclo del agua en el país.

El jefe de Estado terminó su crítica con una explicación, “luego, ¿qué pasa si se acaba la selva amazónica? ¿si se quema ella misma o la queman? Pues no hay agua en Colombia, y si no hay agua no hay vida y no hay población; es decir, el paìs entraría en su problema fundamental, el peor de su historia, que es equilibro de la vida, que es el principal problema de seguridad humana: el equilibrio de la vida”. sentenció el presidente.