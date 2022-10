“Yo me retracto de la aceptación de cargos”: Carlos Mattos

El empresario Carlos José Mattos Barrero procesado por los sobornos a dos jueces de la República y a varios funcionarios de igual número de juzgados, dentro del escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai, se retractó de haber aceptado los cargos.

En medio de una audiencia que se realizó en la tarde de este miércoles, el expresidente de la marca coreana Hyundai en Colombia, dijo que la Fiscalía defraudó su confianza al haberse impuesto una condena superior a la que se acordó en la negociación.

También aseguró que al haber entregado un millón de dólares en reparación a la Rama Judicial, demostró que estaba interesado en responderle a la justicia colombiana.

“Aquí estoy en prisión enfermo para tener la pena que me prometieron porque yo he cumplido con todo, y no he dado razón para lo contrario señor juez”, dijo Mattos.

Desde la cárcel El Bosque de Barranquilla, Atlántico, dijo que “si a mí no se me va a respetar el acuerdo y además me pretenden imponer una pena muy superior a la acordada y por un concurso de delitos que que no me fueron informados ni en la imputación, ni en la acusación yo me retracto de la aceptación de los cargos”.

Mattos continuó diciendo que lo acordado con la Fiscalía no se materializó.

“Pienso que aquí se me ha defraudado, sinceramente, y todos los días lo pienso, que no se me ha cumplido. ¿Por qué razones? Vaya yo a saber, además pretenden aumentarme o adicionarme hechos que no estaban antes”, se cuestionaba.

Vestido con un buso de color negro y en compañía de su abogado, Mattos dijo que, “denuncio que me han faltado a mis derechos en el proceso y que si en el acuerdo yo he cumplido, deben decirle a la Fiscalía que también cumplan”.

Sobre el periodista Gonzalo Guillén aseguró que ha publicado 128 tweets en los que lo ha calificado de asesino y que incluso le ha pedido dinero estando privado de la libertad.

Mattos aseguró que está muy afectado por los ataques que a través de las redes sociales ha hecho Guillén, a quien tildó de seudo periodista.

“Hoy en día tengo una pelea muy grande con el señor Guillén, que dice mentiras, cosas indecibles por haberme comprometido con la Fiscalía a cumplir con lo que habíamos acordado, yo no duermo, tengo psíquicamente la cabeza en otro mundo por los ataques que me hace el señor Guillén a diario, ha publicado 128 tweets en 6 meses. Esto no es justo, ni real”, afirmó.

“El señor Guillen solo quiere dinero de mí, él es un seudo periodista”, agregó Mattos.