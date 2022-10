Reforma tributaria: queso, maní y otros no tendrán impuesto; hay cambios en regalías

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció modificaciones en la reforma tributaria respecto a los alimentos que tendrán impuesto.

“Se van a agregar los edulcorantes no naturales (…). El queso no quedó con impuestos adicionales ni ninguna grasa, como el maní y los demás frutos secos”, afirmó.

Además, señaló que las panaderías no serán impactadas por este impuesto saludable.

Y sobre el sector hidrocarburos aseguró que no habrá deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, pero “se aclaró que se estima a costos de producción y la regalía no se incluye en el ingreso de las empresas, por lo tanto, no pagan renta”.

“Si se tiene que pagar el 15% de la producción de petróleo como regalía, ese 15% de regalía se estima a costo de producción y eso no se puede deducir del impuesto de renta, pero tampoco se incluye como un ingreso de la empresa cuando vende ese producto, si acaso se le pide que venda ese producto, es decir, ya no es de la empresa”, agregó Ocampo.

Entre tanto, aseveró que no habrá ningún día sin IVA en 2023.

Finalmente, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que el miércoles o jueves de la próxima semana se podría estar votando la reforma tributaria en último debate.