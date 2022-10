La historia del empresario que estuvo preso por deberle $312.000 a la Dian

El empresario Hamilton Hernández pagó dos años y cuatro meses de casa por cárcel por no acatar las notificaciones de un pago ante la Dian de su empresa de calzado.

El delito que le imputaron fue el de omisión a agente retenedor y en total tenía una deuda de $312.000 con la Dian. Fue en un operativo de control que realizaba la Policía de Santander que se enteró de dicho proceso penal en su contra.

¿Por qué le debía a la Dian?

En diálogo con Contrarreloj, este empresario colombiano aseguró que la deuda se remonta a un hecho relacionado con una empresa en 2009 y que entró en quiebra.

“Eso viene de una empresa en 2009 y la persona encargada de la contabilidad dejó un saldo sin pagar hasta el 2016. No me había enterado de eso y me comunico con el contador para que dejara todo pago cuando cerramos la empresa y dijo que era una cuantía menor, que dejáramos eso así”, narró este empresario.

Hamilton Hernández también aseguró que ese fue el punto de partida que hizo elevar la deuda con la Dian hasta los $312.000 y la razón por la que las autoridades lo capturaron. Incluso contó que, por el cambio de teléfono, fue casi imposible enterarse de esa situación.

En cuanto a la actuación de la Dian y la justicia, aseguró que se debió evaluar su situación antes de recibir una condena privativa de la libertad.

“La Dian hizo lo propio, ellos no cometieron ningún error, pero los que tenían que mirar la proporción sobre el hecho sobre si fue un error de una sola vez o de un tercero era el juez, quien fue el que decidió hacer eso conmigo y de dar, supuestamente, ejemplo conmigo y decidieron condenarme”, dijo.

Aunque ya recobró la libertad, aseguró que continuará trabajando por emprender. “Lo único que he hecho en mi vida es emprender, ahora hay que tratar de construir lo que se perdió, lo que le puedo decir a la gente que tienen deudas es que revisen y no dejen que les ocurra algo parecido”, manifestó.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.