La música es escape y traducir lo que estoy sintiendo: iLe, artista puertorriqueña

A propósito del lanzamiento de su tercer disco, la cantante puertorriqueña iLe pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar de la inspiración detrás de este trabajo musical titulado “Nacarile”.

Según contó, la palabra nacarile hace referencia a una popular expresión de Puerto Rico. “La usamos bastante, es un no, pero bien determinado, bien seguro”, dijo iLe.

En la misma conversación aseguró que el trabajo de su tercer álbum comenzó justo en la pandemia del COVID-19, cuando tuvo que poner en pausa algunos de sus proyectos y encontró una oportunidad para exteriorizar sus emociones.

“Para mí la música es ese escape, la forma en la que busco traducir lo que estoy sintiendo, sea empoderamiento, amor. Las emociones son tan difíciles de describir y puedes aprender más cosas sobre ti misma”, expresó iLe.

También contó que su tercer álbum fue una sorpresa. “Nunca llegué a tener el enfoque perfecto, ideal que estaba buscando. Procesar todo eso fue muy difícil para mí, todo lo que estaba pasando alrededor mío era difícil ignorarlo y terminó siendo una expresión de mis emociones de ese momento”, explicó.

Finalmente se refirió a su experiencia dirigiendo el video musical de la canción “Escapándome de mí”.

“Fue un poco por impulso porque sentía que me movía hacia eso, es un montón de detalle. Me sentía extraña, pero trabajé con un equipo tremendo, me dieron esa tranquilidad para que todo fluyera mejor, no había egos, más allá de que me haya lanzado, estoy muy agradecida”, dijo iLe.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.