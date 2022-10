Narcotraficantes y presuntos delincuentes están cerca de recuperar bienes incautados

Hay alarma en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y en la Fiscalía General de la Nación por un intento de recuperación masiva de bienes incautados por el Estado a narcotraficantes y otros presuntos delincuentes.

Hace unos minutos el periodista Alfredo Molano Jimeno, de la Revista Cambio, reveló la existencia de una carta que Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, le envió al fiscal general de la nación Francisco Barbosa.

La comunicación alerta sobre el riesgo de que un número importante de propiedades incautadas a la mafia y en proceso de extinción de dominio vuelva a manos de sus dueños por caducidad de las medidas cautelares que existen sobre esos inmuebles.

El presidente de la SAE tiene conocimiento de que en varias oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se han venido radicando solicitudes en sobre propiedades que cumplen 10 años en poder del Estado sin que se haya declarado aún la extinción de dominio. La ley establece que en esos casos opera la caducidad de las medidas cautelares sobre esos inmuebles.

Legalmente también está establecido que sí se presenta esta situación las autoridades judiciales podrán solicitar la renovación de las medidas contra esos bienes por cinco años más.

Por eso en su carta, el presidente de la SAE le pide al Fiscal Barbosa instruir a los fiscales delegados para la extinción de dominio para que tramiten la solicitud de renovación de las medidas contra los bienes de la mafia ante las autoridades de registro.

La ley le otorga a los fiscales de extinción la facultad de ordenar el secuestro de los bienes, una especie de embargo judicial, para evitar que esas propiedades puedan ser ocultadas, negociadas, transferidas o puedan sufrir deterioro o destrucción.

El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, habló para El Reporte Coronell. Escuche la entrevista aquí:

En principio, Rojas advirtió que “el hecho en que la SAE no exista un inventario de bienes, no puedo dar una cifra porque pueden aparecer bienes que ni siquiera están registrados”, dijo.

Lo más cercano a un inventario, es una supuesta “tabla de excel”, en la que se registra la información de los bienes, sin embargo, hay muchos que no están en este listado. Ante esto, comentó que “lo que se ha encontrado es que hay bienes que se entregaron de manera documental pero no de manera material y en estos listados no es clara la información de muchos de estos inmuebles”.

Daniel Rojas, anunció que “se corre el peligro de que muchos bienes en proceso de extinción de la mafia vuelvan a su poder evadiendo la lógica del principio de extinicón de dominio”.

Es por eso, que le solicitan a la Fiscalía General de la Nación que se pida la prórroga por dos veces en término de cinco años de estos bienes para no entorpecer dichos procesos de extinción de dominio y la reparación a la que tienen derecho las víctimas.

Respecto a las denuncias que diariamente se reciben por diversos medios acerca de la investigación exhaustiva de los estimados de renta que no se relacionan con los predios y que tienen como resultados predios multimillonarios con cánones de arrendamiento más bajos, explicó que “el personal que tenemos en SAE atiende su trabajo adicional, pero es muy reducido para alcanzar a abarcarlo todo, he recibido muchas denuncias”.

Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, en campaña, habló de la posibilidad de entregarle a los campesinos un millón de hectáreas incautadas a la mafia como medio de la reforma rural.

Sin embargo, el presidente de la SAE dijo que “en campaña no teníamos la claridad y la información que ahora tenemos, en ese entonces nos daba 1 millón de hectáreas (...) a la fecha, hemos hecho el compromiso de entregar 60.000 hectáreas”.

La finca Támesis en las afueras de Montería, de la que hablamos, está en el kilómetro 7 en la vía a Arboletes. Ha estado en poder de gente cercana al clan Castaño como Jesús Alfonso Berrío Ramírez, conocido como Poncho Berrío y de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, señalado como el hombre que ejecutó a Carlos Castaño por orden de su hermano Vicente. ‘Monoleche’ ya está en libertad.

Además de sus cientos de hectáreas de tierra productiva, la Hacienda Támesis tiene una amplia y lujosa casa con una arquitectura verdaderamente notable: vigas de madera natural, techos de altura catedralicia, pisos ajedrezados y una enorme piscina que nada tendría que envidiarle a un hotel de lujo.

Los depositarios de semejante propiedad le vienen pagando al Estado por arrendamiento apenas un poco más de cinco millones de pesos al mes, mil dólares.