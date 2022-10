Le quedó grande la ciudad a la alcaldesa de Bogotá: jueces responden a Claudia López

Bogotá

A propósito de las críticas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, los jueces respondieron a sus acusaciones sobre las supuestas fallas en el sistema de justicia ante los casos de robos.

Hermens Lara, magistrado y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, conversó en W Fin de Semana sobre el papel de los jueces y criticó el accionar de las autoridades en Bogotá.

“Le quedó grande la seguridad a la alcaldesa, a la Policía”, expresó este magistrado sobre las declaraciones de Claudia López.

También se refirió sobre las críticas al sistema judicial en términos de efectividad, pues desde la Alcaldía se informó que 8 de cada 10 capturados supuestamente queda en libertad.

“Como buena política lo que hace es inventar, el porcentaje que de 8 de cada 10 personas dejada en libertad es una mentira. Las cifras de la Alcaldía de Bogotá son falsas”, agregó.

¿Qué pasa con la justicia?

Este magistrado también aseguró que las cifras de inseguridad que han sido duramente criticadas por Claudia López es una forma de “satanizar” la justicia.

“Se utilizan esta clase de ejemplos para satanizar la función judicial, un juez de la República no puede tener de antecedente lo que no es, hasta que no tiene una sentencia condenatoria. El tema está distorsionado desde la imagen de la justicia, se encargan de echarle la culpa a los jueces”, expresó.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades y la Policía para actuar ante casos de inseguridad en Bogotá.