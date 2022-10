Más de 8.000 personas sin agua en Pueblo Rico, Risaralda, por daños en la bocatoma

Esta situación se ha registrado desde el pasado 27 de octubre afectando a 8.000 ciudadanos de la zona urbana de Pueblo Rico, cifra que incrementa si se tienen en cuenta los habitantes de las zonas rurales. El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico, Jhon Fredy Bedoya, explicó que la situación es cada vez más difícil de solucionar porque las lluvias no dan tregua en esta zona de Risaralda.

“Las descargas torrenciales que se encuentran en la cabecera alta de la fuente que abastece el acueducto municipal, no nos permiten llevar a cabo el desarrollo normal de la prestación del servicio de acueducto. Estas precipitaciones lo que hacen es convertir el agua en una calidad no apta para el servicio. Cuando no es el tema natural por las precipitaciones, como se comporta el río, las descargas torrenciales también es un problema que tenemos que no nos está dando la respuesta oportuna desde la bocatoma hacia la planta de tratamiento”, detalló.

Pese a que se están adelantando labores para restablecer el servicio y solucionar las afectaciones en la planta de tratamiento y la bocatoma, mencionó que la alerta podría incrementar porque las autoridades han indicado que en esta zona del país apenas van inicias las lluvias torrenciales.

“En Pueblo Rico prácticamente acaba de llegar el invierno y eso nos preocupa porque no vamos a estar con el servicio de acueducto dos o tres días sin agua, no, vamos a estar por mucho tiempo con esta problemática hasta que, primero, las condiciones climáticas cambien, y segundo, se solucione el problema que tenemos con la red de aducción que no nos está dando el caudal que requerimos para prestar el servicio continuo”, espeficificó.

Aunque un carrotanque de la administración departamental llega por días a la zona para abastecer de agua a la comunidad, los habitantes piden apoyo con un carro cisterna que les suministre el líquido vital de manera permanente mientras se supera la emergencia.