Periodista cierra portal de noticias por amenazas en el sur de Córdoba

Una nueva sesión del Plan de Mando Unificado por la Vida (PMUV), se realizó este 02 de noviembre en la ciudad de Montería, luego de que el director del portal Caribe Noticias 24/7, Yamil Pico, denunciara que tuvo que cerrar el medio de comunicación por amenazas en contra de su vida en el municipio de Montelíbano, sur del departamento de Córdoba.

“A Rafa (Rafael Moreno), lo matan el 16 de octubre, a Organis Cuadrado lo amenazan a las 3 o 4 horas del asesinato de Rafa, a mí me dejaron un panfleto en la casa de mis hijos amenazándome de muerte el 17 de octubre; a nuestro compañero Walter Álvarez, lo han intimidado de forma presencial, personas se le han acercado y le han dicho que lo van a matar por estar denunciando lo que no debe denunciar”, dijo el periodista Yamil Pico.

“Entonces, por la intensidad de las amenazas decidí no seguir haciendo noticias, decidimos no seguir investigando hasta que el Gobierno Nacional nos brinde las garantías para seguir ejerciendo nuestro oficio como periodistas. Es muy triste que tengamos que parar, que tengamos que cerrar nuestro medio porque no tenemos garantías de vida en nuestro territorio para ejercer un periodismo investigativo, que denuncie a quienes se roban la plata del erario”, puntualizó el periodista.

Cabe recordar que, en medio de una reunión realizada el pasado 26 de octubre en Montelíbano con organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se advirtió que siete periodistas están amenazados, seis en el sur de Córdoba y uno en el Bajo Cauca antioqueño.

Es de anotar que Yamil Pico quien es primo del asesinado periodista Rafael Moreno, venía manejando temas de toda la zona del San Jorge cordobés, principalmente, de obras inconclusas en municipios del sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de grupos ilegales.

Sobre el PMUV realizado este 02 de noviembre, aún no se han conocido conclusiones por parte de las autoridades competentes, en el sentido de implementar nuevas medidas que permitan blindar la vida de los comunicadores intimidados.