“Que no me caiga Colombia encima”: Petro

Hace dos meses el presidente Petro estaba en un evento donde se le cayó la bandera del país encima y dijo “Que no se me caiga Colombia encima”. En su momento sonó bastante gracioso, pero hoy en día no se ve tan chistoso, más bien se ve muy real.

Miremos. Hace unas semanas se ha venido respirando un aire de incertidumbre y de mensajes que se consolidan como malas noticias a lo que debemos poner el oído.

1. La inestabilidad en el precio del dólar. Si bien es cierto que venía en un declive leve, el día de ayer llegó a su máximo histórico, sobrepasando los 5.000 pesos y poniendo en alerta a diferentes sectores de la economía. Esto pasa después de un fin de semana, donde se modificaron los mercados por los incrementos de las tasas de interés, recordemos que subió al 11%, también por la coyuntura nacional con el inoportuno cambio en la presidencia de Ecopetrol, algunas salidas en falso de la ministra de minas y no nos podemos olvidar del limbo en el que se encuentra el tema de exploración de hidrocarburos, que ha generado mucho debate y ha mostrado la desarticulación del gabinete.

Por otro lado, el presidente anuncia cambios al ingreso solidario que son ayudas económicas para los menos favorecidos. Durante su campaña recordemos que aseguró que iba a subir el ingreso solidario de 200.000 a 500.000, lo que no se analizó antes de hacer esta propuesta populista, fue que esos ingresos no se pueden subir así como así, y por esto, en sus declaraciones sobre este ingreso dijo “Algunos perderán y tengo que pedirles perdón, pero la plata no alcanza para todos”, lo que causó que se redujera la población a la que le va a dar estos ingresos, incluso para este año ya dijo que ese ingreso va solo para una población específica ¿qué pasará con el resto de las personas?

Y ojo, alerta! porque pasan y pasan los días, ya vamos para 3 meses sin tener director de RTVC, entidad fundamental para las comunicaciones del presidente y tampoco ha designado presidente de Colpensiones, entidad fundamental para una reforma pensional. ¿Qué están esperando? Extraño.

Lo bueno se aplaude, lo que va mal se cuestiona. Es fundamental que Colombia tome un mejor rumbo. Importante que el presidente se centre en lo que SÍ se puede hacer, en organizar prioridades y que encuentre junto al gobierno mensajes que generen confianza.

Y cerramos, con un congreso que ya no sorprende y que sigue decepcionando en la forma en la que da sus debates. Ayer, en la cámara de representantes se hundió la prohibición de las corridas de toros; hicieron un debate personal en contra del Representante Losada del Partido Liberal se llenó de lobistas el congreso y los argumentos fueron pocos, insulto show e intereses. Sorprendió la ausencia de tantos representantes de la bancada de gobierno que están sufriendo de excusitis para ausentarse y no votar últimamente. Cómo lo dijo la representante Catherine Juvinao quién bastante molesta expresó “los proyectos se aprueban votando no en cámaras para medios, ni en redes sociales con carreta, trabajen vagos que para eso nos eligieron”.

Suárez finalizó expresando que el martes 01 de noviembre muchos traicionaron a los colombianos pues paz total también debe incluir a nuestros animales y es un retroceso seguir pensando que la tortura es arte.