Debemos saber si Aida Merlano está detenida o asilada: embajador Benedetti

Colombia

En diálogo con Sigue La W, a propósito del restablecimiento de operaciones aéreas entre Colombia y Venezuela, el embajador Armando Benedetti se pronunció sobre la situación de la excongresista Aida Merlano en el vecino país.

Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre, la Sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por violación a los límites de gastos en campañas electorales. Sin embargo, la exsenadora se encuentra en Venezuela tras haber huido de las autoridades carcelarias en 2019 cuando fue llevada a una cita odontológica.

Ante este panorama, en el que Colombia espera el regreso de Merlano para poner en conocimiento de la justicia muchos hechos de corrupción de los que ella asegura tener pruebas, el embajador Benedetti confirmó que es un tema que abordará en los próximos días.

“He tenido alguna comunicación con ella, ella quiere hablar conmigo. Pero todo eso toca hacerlo de la mano de las autoridades de allá, sobre todo la judicial para que no crean que uno se las está saltando”, precisó el embajador.

Sobre qué significa comenzar a trabajar el tema, el embajador aseguró que el primer paso es saber en qué condición se encuentra Merlano en Venezuela: si en calidad de detenida o asilada política.

Benedetti agregó: “Todavía no sé porque, cuando he preguntado (por la situación de Merlano en Venezuela), lo he hecho muy vagamente. Ya ya es hora de que lo pregunte oficialmente”.

Además, el senador aseguró que nunca fue amigo ni cercano de Merlano cuando coincidieron en el Congreso de la República.

Finalmente, sobre si no descarta reunirse próximamente con Merlano, Benedetti respondió: “Eso me tocaría consultarlo con el Gobierno Petro, o con el mismo presidente Gustavo Petro, para saber si me puedo o no acercar. Tendré que ir de la mano más con el fiscal que con el mismo Gobierno”.