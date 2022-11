Las dos economías deberían ser una sola: Benedetti por relación Colombia - Venezuela

Tras el restablecimiento de la operación aérea y que se realizara el esperado vuelo de Satena entre Bogotá y Caracas, Sigue La W conversó con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.

Las expectativas económicas

En cuanto a la situación económica de ambos países, Benedetti se refirió sobre la delegación de empresarios colombianos que estuvo en misión exploratoria de negocios.

Según contó, son empresarios que tienen casa matriz en Estados Unidos y que están relacionados con el sector de las farmacéuticas, medicamentos, logística y alimentos.

“Lo que se está tratando de hacer es que se hablaba de 8.000 millones de dólares en esa época, ahora al día de hoy, comparado al año pasado, tenemos un 200%. Este año podemos llegar a los 800 o 1.000 millones de dólares”, indicó Benedetti.

El embajador también aseguró que las economías “merecen ser una sola” y se complementen. “Las dos economías merecen ser una sola economía y se complementen como nunca ambos países”, dijo.

El balance del vuelo de Satena

Tras el aterrizaje del primer vuelo de Satena desde el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía de Caracas, Benedetti compartió el balance en materia de reactivación aérea.

“Se ha hablado que tengan dos frecuencias de Turpial a la semana, de Caracas a Bogotá, que serán los sábados y lunes”, reveló Benedetti.

También se refirió sobre los tiempos de espera de los viajeros antes de esta reactivación. “Cualquier colombiano que quería viajar de Bogotá a Caracas eran 7 u 8 horas, ahora se gastarán 500 dólares ida y vuelta y una hora y 20 minutos”, expresó.

La situación de Aida Merlano

En cuando a la situación de Aida Merlano y sus pendientes con la justicia, indicó que no descarta verificar su estado.

“Es un tema que voy a empezar a tocar, he tenido comunicación con ella, que quiere hablar conmigo, lo primero es ver el estado en el que ella está”, dijo.

En cuanto a una eventual reunión con Aida Merlano, indicó que primero debe verificar su situación legal y sería un trabajo de la mano con el fiscal y el Gobierno de Gustavo Petro.

Situación política en Venezuela

En cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela, aseguró que tras estos hechos históricos puede ver a un país vecino menos aislado de la política internacional.

“Gracias al restablecimiento de las relaciones de Colombia y Venezuela veo a una Venezuela menos aislada, las sanciones de Estados Unidos son bien crudas, demasiado fuertes, cuando aprietan de esa forma, el hambre acá empieza a correr. Estoy seguro de que ningún poderoso ha sentido el apretón, la gente se iba porque tenía hambre, no por temas políticos”, expresó Benedetti.

Sobre unas elecciones libres y justas, indicó que “ha escuchado que Maduro está dispuesto a dar ese primer punto” y de eso podría depender la relación con Estados Unidos.

“Las relaciones y negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela van demasiado bien, lo que hay que ver es cómo se desarrolla todo”, agregó.

Declaraciones contra Juan Guaidó

Recientemente se conocieron unas polémicas declaraciones de Armando Benedetti contra Juan Guaidó en El Efecto Cocuyo.

“Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador”, fueron las palabras de Benedetti.

Ante esta situación, aseguró que ya le llamaron la atención y hasta desde la Cancillería.

“Ya fui regañado por el canciller, el cuento es que lo que quiero señalar es que no hay oposición y él no ha sido elegido popularmente de nada”, dijo el embajador de Colombia en Venezuela.

El dólar y el petróleo

Armando Benedetti finalmente se refirió a la situación del gobierno colombiano y cómo sus mensajes han afectado, según algunos sectores, en la economía del país.

“Nadie da realmente una relación directa del Gobierno más allá, que la guerra con Ucrania, el dólar, estoy seguro de que de aquí a un mes la cosa estará más tranquila”, dijo.

En cuanto a la situación de un vocero que fue designado por el Gobierno, dijo: “creo que las directrices de Petro deben ser más de orden vertical, que el mundo no crea que Petro deba estar pendiente de ellos”.

A continuación, escuche esta entrevista completa.