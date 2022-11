¿Por qué se quejan propietarios de apartamentos de Remansos los Patriotas en Tunja?

José Ignacio Acevedo, es propietario de uno de los apartamentos de la etapa 1 de Remansos Los Patriotas, dice que no se han cumplido los compromisos por parte de la constructora, como la entrega de las zonas comunes, según él, estaba para el 15 de mayo de 2020.

"Tenemos problemas con el agua, constantemente nos la están cortando porque la constructora no paga los recibos, y tenemos problemas con la iluminación que no hay en los parqueaderos. Ellos dicen que están haciendo la gestión en la electrificadora y eso es falso", dijo.

Por su parte, el veedor y propietario de unos de los apartamentos, Jimmy Moreno, dice que ha recurrido a todos los entes de control y la Alcaldía de Tunja para denunciar el incumplimiento de la constructora.

"Nosotros compramos estos apartamentos de contado, no le debemos nada a nadie, pero el agua nos llega sucia y todo es pelea con la constructora", dijo.

Fabian Saavedra, dice que el cable de la electricidad esta en mal estado, por el piso y pone en peligro a los niños y adultos.

"Solicitamos que intervengan para que solucionen esta problemática", dice el señor Saavedra.

- Respuesta de la constructora

Ricardo Valderrama, representante legal del proyecto Remansos Los Patriotas, dice que la etapa 1, es totalmente independiente de la etapa 2 y 3. Asegura que la etapa 1 está entregada en su totalidad y solo falta poner en servicio los salones comunales, y reconoció que hace falta habilitar el servicio de energía eléctrica.

"En la etapa 1 ellos (los propietarios de los apartamentos) reciben el servicio de Veolia, tiene su personería jurídica en cuanto el reglamento de propiedad horizontal y tiene su propia administración. La empresa Veolia pasa sus facturas de cobros a la etapa 1 porque los servicios de agua, ellos utilizan tanto en el baño, riego de sus jardines y su etapa corresponde a la administración, no es competencia de nosotros pagar esos servicios porque son consumidos por ellos", dice.

Sobre el cable pelado de la energía eléctrica ubicado en el piso y que pone en riesgo la vida de los niños o de los adultos, Valderrama dijo que se va a revisar, pero que ese tipo novedades, la administración debe solicitarlo por escrito.

Con respecto a las obras que faltan por culminar en las etapas 1 y 2, el representante legal del proyecto dijo que no es cierto que estén paralizadas.

"Estamos en proceso de construcción de la torre tres de la segunda etapa que deberá ser entregada en los próximos meses porque se han presentado algunos inconvenientes como consecuencia de la pandemia, que afectó a todos los constructores del país. Nos atrasó dos años, con un agravante: algunos sobrecostos", explicó.

Valderrama sostuvo que el proyecto está programado para entregar en su totalidad en 2025 a más tardar.

- Qué dice Veolia sobre el servicio de agua

Ricardo Rico, gerente comercial de Veolia, dijo que efectivamente hay 180 usuarios de Remansos de Los Patriotas que están pagando sus facturas, pero tienen un medidor de zonas comunes que tiene más de 33 meses en mora.

"Con una deuda de más de $6 millones ante la empresa de servicios públicos y ese medidor surte algunos baños y demás zonas comunes, al parecer, ellos han tenido dificultades con el constructor por la entrega de esas zonas, y es un tema que Veolia no puede dirimir, porque es un conflicto interno entre constructora y propietarios. Los consumos deben ser cancelados, pues el no pago da pie a la suspensión del servicio. Hemos tenido reuniones con ellos, pero no se han llegado acuerdos para que asuman la deuda y lo que nos dicen es que es el constructor debe asumir, pero nosotros no podemos dirimir", explicó Rico.

- Personería de Tunja propone reunión entre las partes

El personero de Tunja, Andrés Villabona, sostuvo que la entidad a su cargo viene acompañando varias de las peticiones de la junta del conjunto residencial directamente con la constructora.

"Nos han pedido que realizamos una mesa de trabajo con las empresas públicas domiciliarias, es así que conjuntamente con el señor administrador tenemos programada una reunión con representantes de Urbaser, Veolia, la Ebsa y los mismos representantes de la constructora para tratar de llegar a unos acuerdos que garanticen los derechos, tanto de residentes como las personas que viven cerca del sector", dijo.

Según Villabona, la reunión se adelantaría para la próxima semana, teniendo en cuenta la confirmación de las entidades citadas.