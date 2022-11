Relato de vida de Silvia Corzo: cómo cambió su vida cuidando su salud mental

Colombia

La reconocida presentadora y abogada Silvia Corzo fue una de las principales protagonistas del foro ‘Comunicado sin dolor y sin estigmas’, organizado por Allianz Colombia y W Radio para los periodistas y reporteros del país, en donde dio su testimonio de vida sobre su trayectoria en los medios de comunicación y los problemas relacionados con la salud mental que su oficio le generó.

“Era sobre exigente con mi trabajo, cuando me contrataron y me dijeron que me iban a pagar por mi desempeño y por el rating, pues eso es lo que paga. Mis ganas de reconocimiento y de formar un nombre y la competencia me llevaron a tener un ritmo de vida que me pasó una factura alta en poco tiempo”, señaló.

“Después de cinco años en los medios comencé a tener síntomas de estrés. Tanto trabajo me generó estrés: no dormía bien, se me cayó el cabello, tuve trastornos en la alimentación y hasta se vio afectado mi ciclo menstrual”, agregó.

De la misma forma, contó cuándo fue el momento en el que se dio cuenta de que estaba en su límite, descubriendo que sufría de dos enfermedades de salud mental.

“Un día me levanté y me desmayé en el set. La gente pensaba que no había desayunado. Ahí me mandaron a la UCI y me enteré de que tenía fibromialgia y fatiga crónica. Me dijeron que debía tomar 15 días de incapacidad”, relató.

De esta forma, la expresentadora realizó una profunda reflexión de cómo el querer destacar en su trabajo y el generarse un nombre en los medios de comunicación la había llevado a esa difícil situación.

“Irónicamente había llegado a ese punto de mi salud para demostrarles a los demás que podía llegar ahí, pero terminé haciendo lo contrario. Fue frustrante y doloroso el recuperarme”, dijo.

Por otro lado, mencionó algunos de los cambios para mejorar su vida: “tres meses me tomó estabilizarme y a los tres años pude decir que habían bajado sus síntomas. Los exámenes fueron mejorando, comencé a trabajar en mí e hice cambios en mi vida para seguir trabajando porque era lo que más me interesaba”.

No obstante, años después Corzo volvió a presentar síntomas que ya había tenido, por lo que supo detectarlos oportunamente, fue ese el momento en el que tomó la decisión de apartarse de la televisión.

“Sabía muy bien que debía estar alerta porque en cualquier momento podían aparecer los síntomas (…). Seis años después los tuve, para ese momento había tomado la decisión de retirarme de los medios de comunicación”, mencionó.

Por otro lado, recordó que para ella “transmitir la información era un aliciente, era un cambio en la forma de ver el mundo”.

Asimismo, hizo un llamado a los medios para que tengan responsabilidad a la hora de dar la información y no hacer “show mediático ante algunas informaciones. La realidad no es solamente así (desesperanzador)”.

“Quiero entregar un mensaje distinto, algo que no conecte tanto con el miedo”, destacó.

De la misma forma, concluyó que no necesariamente las malas noticias son las que “venden”, pues si ese tipo de información “es estresante para quienes ven la información, es mucho peor para quienes la buscan y la trasmiten. Vivía anestesiada por el trabajo”.

Finalmente, Silvia compartió un mensaje con todos los comunicadores y periodistas para que cuiden su salud mental, preservando la información que transmiten en el día a día.

“Informar es una función muy valiosa. Tú eres el dueño de tu salud mental y sabes el límite de hasta cuando estar informado. Para los periodistas, hay una responsabilidad muy grande cuando están trasmitiendo la información”, concluyó.