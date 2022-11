Preocupación en Colpensiones por la no definición aún de su Junta Directiva

La preocupación que hay en Colpensiones, la Administradora Colombiana de Pensiones frente a que no hay aún nombramiento y por ende, no se ha realizado el envío del representante del Ministerio del Trabajo en la Junta Directiva de la entidad, lo que a su vez ha impedido que se realicen las respectivas reuniones de este órgano durante los recientes dos meses.

Se debe tener en cuenta que el máximo órgano de Colpensiones, está compuesto por un representante del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio del Trabajo y tres de la Presidencia de la República.

Sin embargo, la preocupación va en aumento porque, aunque todo apuntaba a que el no nombramiento del representante del Ministerio del Trabajo era el único inconveniente que se estaba teniendo para revisar importantes temas en Colpensiones, también se conoció que ni el representante de MinHacienda, ni los tres de Presidencia se han nombrado, lo que a su vez genera retrasos e impactos en importantes decisiones de la Administradora Colombiana de Pensiones.

Entre los impactos que se estarían teniendo por lo anterior, se encuentran:

El primero, es que el presidente de Colpensiones Jaime Dussan todavía no ha sido nombrado a pesar de que ya llevo todos los requisitos.

Este nombramiento está enredado porque no está conformada la Junta Directiva de Colpensiones y a esto se suma que al no haber presidente electo no se conoce tampoco la nueva línea corporativa que tendrá la administradora.

El segundo es muy grave ya que por obvias razones todavía no se ha revisado el presupuesto que tendrá Colpensiones y por ende las pensiones de los colombianos para el próximo año, ese proceso tenía que hacerse desde octubre por la importancia que tiene, sin embargo, sin Junta Directiva, hasta el momento esto está totalmente congelado.

El tercero, para septiembre de este año se esperaba conocer quiénes serían parte de dicha Junta, esto no ha ocurrido y ahora habrá que ver cuánto tiempo más toma ese proceso, teniendo en cuenta que cada nombramiento tras realizarse debe pasar a revisión en la Superintendencia Financiera.