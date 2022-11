Polo Polo habló de la disculpa a Francia Márquez: crítica por el Ingreso Solidario

Miguel Polo Polo, miembro de la Cámara de Representantes por una curul afro, en Colombia, estuvo este viernes 11 de noviembre hablando con la emisora Tropicana de distintos temas, entre los cuales se conversó acerca del altercado jurídico que tuvo con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, luego de que el representante la llamara “estafadora”.

El pasado mes de octubre, Miguel Polo Polo tuvo que conciliar con la vicepresidenta Francia Márquez ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos en su contra.

Por medio de redes sociales, el representante dijo: “Corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber herido o afectado su honra y buen nombre”, refiréndose a los señalamientos que había hecho hacia la vicepresidenta.

Finalmente, Márquez señaló en aquel entonces que con esa retractación daba por finalizada la gesta jurídica que se había armado sobre el caso. Ahora, este 11 de noviembre, Polo Polo se refirió en Tropicana a lo sucedido.

“Que yo haya dicho que Francia Márquez, que no me consta , sea estafadora, no quita la realidad. La realidad es que ella, teniendo dos apartamentos y habiéndose ganado un premio de miles de dolares, estaba cobrando Ingreso Solidario”, expresó el representante.

Se debe aclarar que el Programa de Ingreso Solidario fue implementado por el gobierno del expresidentre Iván Duque para responder a los efectos sociales de la pandemia en los hogares colombianos.

Con respecto a esto, Polo Polo comentó que “ella cobraba ese subsidio y le quitaba el cupo a alguien que sí lo necesitaba, creo que eran 24 o 25 giros”.

Finalmente, dijo que reconocía que se había extralimitado al dar esas declaraciones.

“Tal vez me extralimité, pero eso no quita el hecho de que haya sido una acción deshonesta de su parte”, sentenció.