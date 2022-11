Tragedia en La Calera: momento en que dos guardias fueron arrastrados por avalancha

Bogotá

En La Calera se vive una emergencia por cuenta de las fuertes lluvias de este fin de semana y que hasta el momento tiene en incertidumbre a la familia de un guardia de seguridad de la vereda Camino al Meta.

En las últimas horas se conoció un video en el que cuatro personas estaban identificando la gravedad de las inundaciones, cuando una avalancha se llevó a los guardias Javier Velilla y Hollman Rodríguez. Uno de ellos hasta el momento está desaparecido.

Ciro Villazón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Camino al Meta, conversó en La W sobre el momento de esta tragedia en La Calera, pues fue testigo de este hecho.

“Estábamos dos personas, cuando vi que la portería de Camino del Meta estaba inundada, salí de mi casa y encontré la inundación y estaban cayendo gotas. Me encontré con Javier Velilla, que es nuestro motorizado, trabajaba para la JAC. En ese momento me dice que va a tomar unas fotos, le dije que no se fuera en la moto. Se monta en mi carro y fuimos a revisar los derrumbes. Como estaba la vía cerrada, me bajé de mi carro, comenzamos a grabar videos y a mirar cómo íbamos a quitar las piedras, él no es el indicado ni hay orden para que quite derrumbes”, aclaró Villazón.

Sobre el momento de la avalancha en ese sector de La Calera, relató: “cuando estábamos tomando las fotos viene un carro en sentido contrario y era el particular de Hollman Rodríguez, que es la otra víctima. Viene con otro vigilante, estaban de descanso, venían en ese momento, pararon a saludarme y Hollman frena a recoger al compañero Serrano. Cuando se montan al carro, Velilla me dijo que se iba a la portería con ellos, que iba a la capilla a tomar una foto. Esto sucedió a las 4:30 de la tarde del sábado. Cuando Serrano monta un pie se desprende la montaña, se baja del carro y ellos no alcanzan a salir”.

De acuerdo con el presidente de la JAC de Camino al Meta, la información que tienen de bomberos e Idiger es que el derrumbe tiene seis kilómetros bajando desde la montaña. Además, no han encontrado el cuerpo de Javier Velilla.

El llamado a las autoridades

En medio de esta tragedia en La Calera, Villazón hizo un llamado a la “inoperancia” tras la avalancha.

Incluso contó que por un bloqueo por parte de la familia del guardia Javier Velilla se dispuso maquinaria, pues solamente estarían realizando acciones de despeje en la vía principal a La Calera.

“Hubo un bloqueo por parte de la familia de Javier Velilla, porque la maquina iba hacia la vía de La Calera. Sabemos que es una vía principal, pero es momento para que los contratistas del Estado se pongan la camiseta y exijan que se necesita maquinaria en cada derrumbe”, aseguró.

Vale resaltar que por la emergencia que se vive en Bogotá, la alcaldesa Claudia López declaró la calamidad pública desde el Puesto de Mando Unificado instalado en la vía al municipio de la Calera.

“El gabinete distrital y el Concejo Distrital de Riesgo declaró calamidad pública en Bogotá por emergencia de lluvias de manera tal que podamos disponer de todo recurso que necesitemos, hacer la contratación más efectiva que necesitemos para seguir atendiendo las emergencias”, dijo López.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.