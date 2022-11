Petro insistió en la eliminación de las EPS en el país

En medio de una entrevista con medios comunitarios, el presidente Gustavo Petro se refirió al cambio en el modelo de salud que vendrá con la reforma planteada por este gobierno. Aseguró que aunque la gente quiere que continúen las EPS, los cambios vendrán.

“La discusión es si las EPS continuarán o no, por encuesta pareciera que la mayoría de la gente quisiera que sigan las EPS, pero las EPS no son los hospitales, no son las clínicas, no son los consultorios médicos. Son intermediarios del recurso público a la salud y se quedan con el y no pagan y van debilitando el sistema de salud”, dijo el Mandatario.

A esto, el Presidente añadió, “nosotros creemos más en un sistema de salud pública, no es que va a desaparecer la clínica privada, no, es la EPS. Las EPS se pueden convertir en redes de planes de pólizas de seguros”.

Y también se refirió a lo que pasará con los empleados que salgan de las EPS. “El personal que está en las EPS tiene cabida en el nuevo sistema de salud, no se trata de despedir trabajadores”, agregó el mandatario colombiano.