Cerca de 18 bandas criminales manejan el gota a gota en Pereira y Dosquebradas

Aunque el 'Gota a Gota', que es un sistema que utilizan muchas personas para solucionar sus problemas económicos, no está tipificado como un delito, sí conlleva a que entorno a los pagos se utilicen mecanismos de cobro en los que se atenta contra la vida de los deudores.

Y es en medio de este sistema, se han creado grupos y mafias en las diferentes zonas donde operan, en las que incluso hay fronteras invisibles, con el objetivo de apoderarse del control territorial para llevar a cabo esta actividad de préstamos y cobros.

El coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado, Eisenhower Zapata, explicó que el 'Gota a Gota' es una manera de controlar la economía en determinadas zonas, por ejemplo el centro de la ciudad de Pereira, donde al menos 10 organizaciones manejan este sistema en el que los más afectados, son los comerciantes dicha zona pereirana.

Indicó también que al no estar tipificado como un delito, es mas difícil combatir el 'Gota a Gota' que se ha convertido, además, en una manera de lavado de activos, pues no hay un registro legal contable, no hay control de las autoridades y estas no cuentan con la capacidad para hacer frente a esta actividad, precisamente por la falta de argumentos legales para llevar a cabo capturas y procesos judiciales, al no ser considerado un delito este sistema de paga diario.

Finalmente, el 'Gota a Gota' o sistema de paga diario, es una actividad que termina siendo poco denunciada, pues las víctimas, que son comunmente comerciantes y vendedores ambulantes, reciben constantes amenazas e intimidaciones y además no hay evidencias contundentes que den cuenta de la forma como operan dichas microeconomías.