Linda Caicedo, en el top 3 de finalistas del Globe Soccer Awards

Linda Caicedo. (Photo by Joern Pollex - FIFA/FIFA via Getty Images) / Joern Pollex - FIFA

Globe Soccer Awards anunció a los tres finalistas que competirán en la categoría de mejor jugadora del año. Linda Caicedo hace parte de este selecto grupo junto a la inglesa Beth Mead del Arsenal y la española Alexia Putellas del FC Barcelona. La ganadora se conocerá este jueves 17 de noviembre en una ceremonia en Dubai que será transmitida a las 10:20 a.m. a través del tiktok de @globesoccer.

La colombiana finalizó segunda en las votaciones del público, pero este solo define el 25% del resultado. El 75% depende de un jurado conformado por importantes personajes del mundo del fútbol como Iker Casillas, Eric Abidal, Francesco Totti, Luis Figo, Gennaro Gattuso, Emilio Butragueño, entre otros.

Linda está nominada tras el mejor año de su carrera deportiva en el que destacan varios logros como ser la mejor jugadora de la Copa América con la selección de mayores, así como el Subcampeonato en el Mundial Sub-17 Femenino de la India. La delantera podría salir el próximo año del Deportivo Cali para jugar en Europa.

En la categoría de Best Man’s Player of the Year, Luis Díaz no entró al grupo de finalistas que está conformado por el francés Karim Benzema del Real Madrid, el egipcio Mohamed Salah del Liverpool y el noruego Erling Haaland del Manchester City.