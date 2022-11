Juez de EE.UU. bloquea parte de ley que prohíbe enseñar teoría crítica racial

Un juez federal de Florida (EE.UU.) bloqueó este jueves parte de una polémica ley estatal que prohíbe en la educación superior pública la enseñanza de la teoría crítica de la raza, tras una demanda presentada por un grupo multirracial de profesores universitarios y un estudiante.

Los demandantes alegan que esta ley (HB 7) de Florida, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, “restringe severamente a los educadores y estudiantes” de este estado a la hora de “aprender y hablar sobre temas relacionados con la raza y el género”.

“Esta es una gran victoria para todos los que valoran la libertad académica y reconocen el valor de la educación inclusiva”, dijo en un comunicado Emerson Sykes, abogado del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representó a los demandantes ante el tribunal.

Sykes se refirió a la Primera Enmienda de Estados Unidos y cómo esta “protege ampliamente nuestro derecho a compartir información e ideas”, entre las que se incluye el derecho de los profesores y estudiantes a “aprender, discutir y debatir el racismo y el sexismo sistémicos”.

La demanda argumenta que esta ley denominada Individual Freedom, pero coloquialmente conocida como “Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (W.O.K.E.), viola la Primera y Decimocuarta enmiendas al “imponer restricciones” a educadores y estudiantes de educación superior “basadas en puntos de vista que son vagos y discriminatorios”.