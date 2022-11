Linda Caicedo la segunda mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards

Linda Caicedo (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Esta mañana en una ceremonia en Dubai se conocieron los ganadores en las diferentes categorías de los Globe Soccer Awards. Linda Caicedo finalizó segunda en la categoría de Best Women’s Player of the Year detrás de la española Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona. En la gala de los premios se hizo una mención especial al apoyo del público con más de 3 millones de votos para la colombiana.

Le puede interesar Tatiana Calderón: quiero demostrar que una mujer puede rendir en el automovilismo

El resultado final se definió en un 25% por la votación del público y en un 75% gracias a un jurado conformado por exfutbolistas como Iker Casillas, Francesco Totti, Eric Abidal, entre otros. Entre los logros de Linda esta temporada destacan el subcampeonato mundial en la categoría sub-17 y el premio a la mejor jugadora de la Copa América Femenina con la selección de mayores.

En otras categorías los resultados fueron los siguientes: