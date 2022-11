Estafas y fallas en la logística en conciertos de Bad Bunny en Colombia: ¿qué pasó?

Bad Bunny (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) / Alexander Tamargo

Pese a que los conciertos del cantante Bad Bunny en Medellín y Bogotá han tenido comentarios positivos, las quejas siguen aumentando, pues algunos asistentes aseguran que no lograron entrar a los shows porque las boletas, que habrían comprado en los sitios oficiales, eran falsas. Por su parte, otras personas mencionan que la logística de la presentación del artista en la capital colombiana fue desorganizada.

En diálogo con Sigue La W, Óscar Pinzón, gerente de Stage Eventos y Producciones habló sobre la logística del concierto de Bad Bunny en Bogotá y aseguró que, pese a los problemas, la Policía Nacional pudo controlar la situación.

De igual forma, señaló que el retraso en la apertura de puertas se dio ya que, al parecer, el avión de Bad Bunny no pudo despegar a tiempo de Medellín. Sin embargo, señaló que todas las personas que compraron las boletas por las páginas oficiales lograron entrar al concierto sin problema.

“Las personas que compraron sus boletas en los puntos oficiales pudieron ingresar a los conciertos”.

Por otro lado, algunas personas que hicieron público las fallas en las presentaciones del cantante hablaron para Sigue La W y dieron detalles de lo que les pasó.

Laura Barajas, manifestó su descontento con Tu Boleta pues de acuerdo con lo que contó al momento de ingresar al primer filtro en Medellín decía que su boleta había ingresado a las 3:00 de la tarde, pero las puertas abrieron a las 4:30 de la tarde.

De igual forma, mencionó que presentó los soportes correspondientes, pero no le dieron solución.

Por otro lado, Sebastián Castaño, detalló que, en su caso, corroboraron que su boleta era legítima, “los funcionarios verificaron que mi boleta no la habían usado, pero no me dejaron entrar”.

“Hubo funcionarios que me trataron de ladrón, y uno me intentó pegar así que llamé a la Policía, pero el funcionario ya se había ido”, reveló.

Por último, Nicolás Rueda, aseguró que las personas de servicio al cliente “quemaron tiempo hasta que el concierto empezara para que desistiéramos”.

En ese sentido, anunció que presentarán acciones legales contra Tu Boleta con una denuncia colectiva.