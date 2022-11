No estamos mejorando la calidad de vida con el aumento del salario mínimo: Petro

En medio de la presentación del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el salario mínimo y la discusión de su aumento que se avecina.

El mandatario aseguró que el salario relativo disminuye en la sociedad y cada vez más la riqueza se agrupa en solo en una sola parte de la sociedad y no en la clase productiva, por eso pidió especial atención en los próximos aumentos salariales para que realmente se cumpla con su objetivo.

“Una central obrera puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de gente que trabaja, uno porque mucha gente no está en la relación salarial y, otra, porque de nada sirve crecer en un 10% o 15% si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando es el salario y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas”, dijo Gustavo Petro en su intervención.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que no todo el mundo económico está bajo el régimen del salario mínimo.

“Resulta que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen si el salario mínimo crece o no porque su fuente de relación con el trabajo no tiene que ver con el salario y estamos haciendo medidas que no cubren la mayoría de población trabajadora. No estamos mejorando la calidad de vida de la población”, agregó Petro.

Finalmente, el jefe de Estado se refirió a la inflación del mundo, asegurando que si bien es cierto la especulación y el mercado internacional conllevan a esto, no se explica cómo los precios de la carne están subiendo en el país. Por eso, una vez hizo alusión a los temas del Invima y la regulación de ciertos productos que llevan a formar oligopolios.