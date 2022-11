Denuncian al delegado de la Registraduría en Córdoba por presunta amenaza

El exalcalde de Purísima y exsecretario de Tránsito de Córdoba, Pedro Nel Duque, le confirmó a La W que denunció ante la Fiscalía General de la Nación al delegado de la Registraduría en Córdoba, Willington Antonio Cuesta Medrano, por presuntamente amenazarlo de muerte el pasado 8 de noviembre.

“Estaba en una droguería o farmacia del centro histórico de Lorica, cuando me abordó el registrador delegado de Córdoba 'Willy' Cuesta, donde me manifestó que, si tenía un problema personal con él; a lo que respondí que no tenía nada personal en su contra. A esto, él respondía que si seguía metiéndome con él o con su grupo político nos mataríamos o me mataría. Nos mataríamos, tiempo presente golpearme, me mataría, tiempo futuro muerte”, sostuvo Pedro Nel Duque.

El exfuncionario que también militó en el Partido Liberal, señaló que “no hay nada que justifique una amenaza de muerte. Hasta el momento, estoy liderando un proceso alternativo independiente que está realizado control social a algunas entidades del Estado”.

Asimismo, dijo que el registrador delegado pertenecería al grupo político del senador liberal, Fabio Amín Saleme.

Este medio ha insistido al registrador para conocer su versión frente a su supuesta afinidad política y los hechos denunciados por el exalcalde de Purísima, Córdoba, pero no ha sido posible obtener respuestas.