Las deudas de la PTAR Salitre que están llevando proveedores a la quiebra

Proveedores del proyecto de la PTAR Salitre en Bogotá denuncian facturas vencidas y demoras en los pagos por bienes y servicios. La situación se ha tornado insostenible; algunos advierten que están prácticamente en quiebra y otros acudieron a demandas civiles para que les respondan por daños y perjuicios.

Fernando Sanabria, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se pronunció en los micrófonos de Sigue La W sobre las deudas que tiene la PTAR Salitre con los proveedores.

De acuerdo con Sanabria, “la corporación tiene una relación financiera con la firma constructora, la cual a su vez tiene sus proveedores. Esto quiere decir que para nuestro efecto no tenemos relación con los proveedores, lo que sí hemos hecho, luego de algunos acuerdos, donde ha intervenido la Procuraduría, entidad que ha regulado y que ha exigido las reuniones han dado como resultado que hayamos hecho algunos desembolsos”.

De igual forma, mencionó que de los 232 proveedores que la constructora les debe, “ha hecho un acuerdo con 70 de ellos conciliando los pagos (…) los recursos que se han girado permitirán llegar a hacer aportes a los 232 proveedores”.

Por otro lado, la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, quien está encargada de la recuperación del río de Bogotá, dio la orden de entregar 177.000 millones de pesos, sin embargo, esta cifra no se entregó al consorcio Ptar Salitre para que se pagara a los proveedores.

“El pago que se ha hecho a la PTAR Salitre es de 77.000 millones de pesos, una vez corroborado este monto con la firma interventora se constató que este pago obedecía a los equipos puestos en planta, por eso hemos hecho el desembolso”.

Por otro lado, Jorge Beltrán Bejarano, represéntate legal y socio de PLANETA S.A.S, uno de los proveedores de la PTAR Salitre, aseguró que “tenemos una deuda con Ptar Salitre, parte de esa facturación se encuentra en un juzgado que ordenó mandamiento de pago, la otra porción se acaba de facturar nuevamente a la PTAR”.

En ese sentido, manifestó que hasta ahora no han recibido invitación a conciliación: “hemos recibido un comunicado de la Ptar argumentando algunas cosas que no estaban contempladas ni que fueron discutidas en el contrato, en aras de retrasar el pago, lo cual no ha permitido que nos efectúen ningún abono de una deuda que lleva más de un año”.

