Ministros dejan plantados a alcaldes del país reunidos en Cartagena

El alcalde de Calima el Darien, Martín Alfonso Mejía, se salió de casillas en el inicio del congreso de Fedemunicipios en Cartagena, ante la inasistencia de los ministros que habían confirmado para hoy, entre ellos el de Justicia Nestor Ozuna y Catalina Velasco de la cartera de Vivienda.

“A mi no me convocaron mañana, a mi me convocaron desde hoy, pero si fuera un par de marihuaneros parados en una carretera cerrando una vía ahí se estuviera todo el mundo. Y por qué no nos respetan a nosotros”, dijo Mejía en el auditorio.

Los mandatarios estaban agendados para conversar hoy con los ministros de Interior, Hacienda y el Alto Consejero para las Regiones, la Vicepresidenta entre otros altos funcionarios.

Antes de empezar el evento cambió la agenda y solo estaban para hoy la ministra de Vivienda Catalina Velasco y el ministro de Justicia Nestor Ozuna. Sin embargo, el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, anunció que hoy no vendría ninguno y que todos estarían el miércoles.

“Teníamos dos días para hablar con el Gobierno y ahora tendremos un solo día para todos los ministros y para expresar las inquietudes al presidente Petro”, dijo Toro.

Además del alcalde de Calima el Darien, otros mandatarios también se quejaron. “Estos encuentros lo que queremos es que el Gobierno nos escuche, por eso es el inconformismo con esa inasistencia, porque nosotros los alcaldes somos lo que ponemos el pecho. Estamos ante tiempos difíciles por inundaciones, por muchos problemas y necesitamos que nos escuchen y nos ayuden”, dijo Isaias Simancas, alcalde de Arjona, Bolívar.

Esta es la segunda vez que los mandatarios se reúnen para hablar con el Gobierno Petro, por lo que esperan que este miércoles no los dejen plantados.