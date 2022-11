Padre de uno de los menores asesinados en Llano Verde asegura que intentaron matarlo

Álvaro Caicedo, padre de uno de los cinco niños asesinados el 11 de agosto del 2020 en el barrio Llano Verde de Cali, denunció que intentaron asesinarlo afuera de su vivienda.

“Eso fue el sábado 19 de noviembre, yo me senté en una piedra afuera de mi casa a tomar aire, cuando se me acerca una persona que saca una pistola y me dispara, salí corriendo y llegué a un CAI de la Policía y los uniformados me hacen el acompañamiento”, relató.

Atemorizado por la situación, les pide a las autoridades que le brinden medidas de protección a él y su familia.

Por su parte el abogado Elmer Montaña, quien representa a Caicedo, asegura que, desde hace varios meses los familiares de los menores masacrados han recibido amenazas.