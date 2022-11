Congresistas boyacenses a favor y en contra de designación de nuevo rector de Uptc

Luego que el Consejo Superior Universitario designar a Enrique Vera como rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para el periodo 2023-2026, algunos congresistas boyacenses estuvieron en desacuerdo con la decisión.

Héctor Chaparro, el representante a la Cámara por Boyacá del Partido Liberal, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la decisión: “La UPTC en Boyacá continuará en manos de quienes la tienen al borde del abismo. En manos de los mismos, que celebran sin pudor frente a miles de estudiantes angustiados por su futuro y el de la universidad. Seremos veedores de su manejo durante estos 4 años”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá del Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca le respondió: “Héctor de nada le sirve a la UPTC ese discurso trasnochado y desinformador: 1 Te recuerdo que hiciste parte por muchos años de un gobierno VERDE. 2 El rector que ganó fue la mejor hoja de vida, NO es verde y ganó en la mayoría de estamentos. 3 Apoyémoslo mejor desde un comienzo!”.

Chaparro reiteró su inconformidad con la elección de Vera: “En qué estoy desinformando Jaime?, en que la universidad está al borde del abismo, en que el Rector elegido es la continuidad de la administración actual, ó en que los estudiantes querían un cambio y ustedes que tenían los votos los defraudaron por enésima vez”.

Salamanca manifestó: “Perdóname Héctor estaba en sesión aprobando elección directa de rectores en Colombia. Desinformas pues nosotros no teníamos los votos, ustedes pensaron tener los votos y NO lo lograron. El punto es: crearle un manto de duda al nuevo rector no le ayuda a la Universidad Héctor”.

Entre tanto, el representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca igualmente estuvo en desacuerdo con la designación: “Tristeza!!! Ésta es la sensación que tengo, por los resultados de hoy en la UPTC. Hace meses lo advertimos al presidente Gustavo Petro, pero no logramos ser escuchados. La Universalidad no recibió el visto bueno del CAMBIO. No resta más que desear lo mejor a la U”.

El senador del Pacto Históricos César Pachón indicó: “Ponen delegado, pero la señora del Ministerio de Educación es la misma y las mayorías las sigue teniendo el Partido Verde, esa rectoría No será de este gobierno progresista lamentablemente. Gustavo Petro debe mirar los temas regionales porque autogoles hay muchos”.