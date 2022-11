Es la utilización del ser humano como desechable: Petro por violencia en el Putumayo

En el discurso de conmemoración de los Acuerdos de Paz, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de orden público en el departamento de Putumayo, asegurando que la violencia ha tocado niveles de barbaridad en el país.

“Lo que observamos en el Putumayo, que dice ser, según las informaciones que hay un enfrentamiento entre las mal llamadas disidencias, es la utilización del ser humano como un ser desechable, es mercenarios pagos que, no importa en qué número se matan entre sí con tal de controlar un territorio. Ahora es simplemente el control de una ruta, la que va hacia el Ecuador. De controlar el poder, de luchar por el poder a luchar por una ruta”, dijo el jefe de Estado.

Y añadió que lo que se vive en el país es desastroso, “esa transformación mental que implica niveles de barbarie muy superiores en la violencia colombiana. Que no está en un lugar, que se ha venido expandiendo por donde haya rutas, cada vez hay más. Producto de qué, de un precio altísimo de la cocaína que es un producto de una prohibición por no llevar el dinero a la prevención, como hicimos nosotros con el cigarrillo. Cuántos de aquí fumamos cigarrillo y no está prohibido”.

Por último, Petro insistió en un cambio de políticas tanto antidrogas como sociales y económicas para lograr la paz total que no solo se desea en Colombia sino también en el mundo.