Alejandro Balde. España vs Costa Rica, Mundial de Qatar 2022. Foto: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Si me dicen que en cinco días debutaba en un Mundial no me lo creía: Alejandro Balde

Este miércoles 23 de noviembre la Selección de España hizo su debut en la cita mundialista enfrentando a la Selección de Costas Rica dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, sin embargo, el protagonista no solamente fue el resultado abultado que consiguió ‘La Roja’, sino también el debut del jugador catalán de 19 años, Alejandro Balde, en un certamen de este calibre. Esto dijo.

El joven jugador del FC Barcelona que concentraba con la Selección Española Sub-21 dijo que era de no creer el hecho de que estaba jugando el Mundial con la ‘Mayores’.

“ Hace una semana estaba con la Selección Española Sub-21. Si me dicen que en 5 días debutaba en un Mundial no me lo creía ”, contó Balde.

Por la misma línea, enfatizó en que “estoy muy contento por el resultado, por el debut y por el trabajo de todo el equipo”, que deja hasta el momento, la mayor goleada en lo que va del presente Mundial de Qatar.

Además, habló sobre su debut justo en el momento en Luis Enrique, timonel del seleccionado ibérico, lo llamó para realizar el calentamiento.

“No he ni pensado cuando pasó, es como un sueño para mi estar ahí. Cuando entré al campo se me fueron todos los nervios y la verdad que estoy muy feliz”, dijo.

Finalmente cerró su intervención diciendo que aun queda camino por recorrer y que es muy temprano para considerarse ya, como campeones del mundo.

“Es pronto para decir eso (ser campeones del mundo), apenas es el primer partido, debemos ir paso a paso y tranquilos”, sentenció.

Escuche el audio completo acá: