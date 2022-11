Pensionados de FF.MM. protestan por “error” en el pago de nómina de noviembre

Malestar en muchos pensionados de las Fuerzas Militares que en las últimas horas denunciaron que recibieron incompleta su mesada o en otros casos llegó el doble de lo esperado. Así lo denunciaron en W Radio varios de los afectados que manifestaron su inconformidad por lo ocurrido y por las pocas respuestas que han recibido por parte del Ministerio de Defensa ya que hasta el lunes se les realizará el pago normal.

Según Carlos Hernández, veedor de Salud de Puerto Salgar, Cundinamarca, y representante de los pensionados de las Fuerzas Militares, “hemos tenido siempre problemas con el tema de salarios, primero porque pertenecíamos al Ministerio de Defensa y nos embargan las cuentas, por errores de ellos (…), el año pasado para la misma temporada fue lo mismo, ahora entonces perjudican a gente de la tercera edad, a la mayoría ahora les llegan 400.000 pesos, a otros les llega 3 millones, a otros 200.000, entonces nadie cuida por nosotros, aquí la mayoría somos de la tercera edad.”

“Lo único que dicen es que a partir del lunes nos dan solución, ahora, si las personas saben que llegó de más no pueden retirar más de ahí, porque si no se quedan sin salario, no hay respuestas de nada, lo que puedo decir es lo que nos llega de Bogotá.”

Sin embargo, en diálogo con W Radio, el mayor Juan Carlos Barrera, director de la dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa, respondió que todo se trató de un error y que se espera poder corregir en los próximos días. “Se presentó una inconsistencia en el pago a los pensionados, a los cuales no se les canceló la mesada completa, sin embargo, la diferencia se realizará antes de la fecha legal establecida, entre lunes o a más tardar el martes en la mañana vamos a tener ese pago.”

“Desde el grupo de prestaciones se realiza un proceso de validación al archivo generado por el software liquidador de la nómina, baja un archivo y se realiza un proceso de la cantidad total de pensionados, sin embargo en el desarrollo de esta actividad se produce una modificación del archivo que contiene los pagos, con esto se afectó algunos valores”, agregó.

El oficial, además explicó que no es cierto que hayan sido víctimas de un hackeo y que el dinero no ha sido robado. “No hubo ningún hackeo, el funcionario revisa esa información y cuando la vuelve a subir se presenta la inconsistencia, es un error humano, es importante tener en cuenta que esta situación no genera o implica pagos a terceros, ninguna persona que no fuera pensionada recibió algún monto”.

Sobre las personas que recibieron el doble de sueldo y que retiraron todo el dinero, señaló que se le descontará la cantidad en los próximos pagos. “Desde ayer se mandó un comunicado, tenemos la base de datos y sabemos a quiénes se les realizó el pago que no corresponde y a lo que debería hacerse, con el pago de la prima de Navidad será descontado.”