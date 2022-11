Director técnico de Suiza: “ausencia de Neymar no nos facilita el trabajo”

La ausencia de Neymar no nos va a facilitar el trabajo ante Brasil, dijo este domingo el seleccionador suizo, Murat Yakin, un día antes de que los punteros del Grupo G choquen en el Mundial de Qatar.

“No cambia nada para nosotros y no nos facilita la tarea. Analizamos al equipo y el papel de cada jugador. Si un futbolista no puede actuar, conversamos sobre eso. Pero creo que ellos van a reemplazar bien a Neymar y necesitamos estar preparados. Neymar no va a jugar, pero tenemos que enfocarnos en nuestro propio trabajo”, dijo en rueda de prensa en Doha.

Yakin, de 48 años, elogió a los pentacampeones en un duelo que vale el liderato del Grupo G y que puede clasificar al ganador a octavos de final. Cada selección tiene 3 puntos.

El cotejo de la segunda fecha de esa zona se disputará en el estadio 974 (16H00 GMT) de la capital catarí.

“Claro que nuestro adversario es uno de los favoritos del torneo. Brasil tiene jugadores muy rápidos, hacen transiciones muy rápidas y tienen un ataque veloz”, analizó. “Ellos tienen jugadores para formar tres selecciones diferentes”.

Yakin recordó que cuando era niño le encantaba ver los partidos del ‘scratch’. “Por eso tal vez me convertí en un profesional del fútbol. Quedé muy feliz cuando vi el sorteo de los grupos (del Mundial)”.

El seleccionador europeo confió en que sus dirigidos puedan tener una buena actuación el lunes, similar a la que tuvieron en el empate 1-1 contra Brasil en su debut en Rusia-2018.

“Somos conscientes de que somos capaces de conseguir otro buen resultado. Nuestro equipo evolucionó, ganó más experiencia”, afirmó.

“Todo está abierto. Será un juego intenso. Tenemos que jugar hasta el límite. Nuestros jugadores están en buena forma, no es como antes cuando el Mundial se realizaba al final de temporada. Los futbolistas están bien físicamente, lo que convierte a esta Copa en la más difícil de todas”, señaló.

También presente en la comparecencia de prensa, el mediocampista ofensivo Xherdan Shaqiri siguió la línea de su técnico, elogiando a Brasil, pero mostrándose optimista con obtener un buen resultado.

“Todo jugador tiene sus puntos fuertes. Yo tengo los míos y ellos tienen los suyos. Sé que ellos son muy rápidos y tienen un juego que es muy atractivo. Pero también tienen puntos débiles y vamos a intentar aprovechar sus debilidades”, aseguró.

Shaqiri destacó las cualidades de su elenco, que venció 1-0 a Camerún el jueves.

“Tenemos jugadores que pueden ser decisivos. Como equipo siempre tuvimos éxito jugando como una unidad. Es lo que esperamos hacer mañana y en el futuro. Queremos luchar hasta el último minuto”, cerró.