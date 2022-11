Alias ‘Gordo Lindo’ será mediador de la ‘paz total’ con grupos paramilitares

Francisco Javier Zuluaga Lindo alias ‘Gordo Lindo’, será mediador o gestor de la ‘Paz Total’ que propone el presidente Gustavo Petro, enfocado directamente en los grupos paramilitares y esto permitirá que se conozca la verdad sobre el conflicto armado en todas las regiones del país, así lo anunció su abogada defensora, Angélica Martínez en diálogo con W Radio.

Según expresó el narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como alias ‘Don Berna’ al igual que representantes de Bloque Vencedores de Arauca, entre otros están dispuestos a participar de la ‘Paz Total’ y a contarle a las víctimas cómo ocurrieron los más aberrantes crímenes perpetrados por los paramilitares en Colombia.

Francisco Javier Zuluaga Lindo, empezó los acercamientos con representantes de esos grupos armados desde hace varios meses, de acuerdo con lo que explicó la abogada Martínez.

“Cuando él (alias Gordo Lindo), estaba privado de la libertad en la Picota, inició un trabajo con otros compañeros privados de la libertad dónde decidieron apoyar al Gobierno Nacional con respecto a la paz total entonces Francisco Javier, decía estando privado de la libertad que él buscaría ser mediador o gestor de paz entre el Gobierno Nacional y grupos insurgentes que él haya podido conocer, durante su militancia o su pertenencia al Bloque Calima, para lograr mediar y que puedan dejar armas ese trabajo lo inició hace aproximadamente un año desde la cárcel la picota estando privado de la libertad”, señaló.

Sobre los acercamientos y las conversaciones sobre la busca de la ‘Paz total’, esto explicó la abogada Martínez en W Radio. Indicó además que se está estructurando una Mesa Nacional de Paz Total.

“El señor Francisco Zuluaga por medio de sus abogados en este caso mío, logramos unas reuniones con otros excomandantes privados de la libertad, dónde sacaron la posibilidad de que todos los excomandantes de las Autodefensas y de las extintas Farc, puedan unirse en una Mesa Nacional de Paz Total que apoya el gobierno Petro eso ya se ha venido desarrollando”.

¿Quiénes estarían en esas conversaciones de la ‘Paz Total’?

La abogada Martínez también precisó que el narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como alias ‘Don Berna’, entre otros comandantes de grupos paramilitares, estarían dispuestos a participar de este proceso, teniendo en cuenta que según dijo, existen muchas verdades que no se contaron en ‘Justicia y Paz’.

“Está alias ‘Don Berna’, están representantes del extinto Bloque Vencedores de Arauca, están también privados de la libertad en La Picota, como por ejemplo Lucas, de otras penitenciarias está Cómbita (Boyacá), unido a las Mesas de Paz Total, en Itagüí se va a formar la nueva mesa, todos están apoyando para que realmente se llegue a una verdad histórica, una reparación a las víctimas y que de la misma manera, tengan los mismos beneficios jurídicos que tuvieron los grupos armados como las Farc, en este caso las autodefensas no lo tuvieron (…)”.

Martínez sostuvo además que los extraditados por narcotráfico y paramilitarismos, quieren contar la verdad que quedó oculta con el proceso de Justicia y Paz.

“Se está haciendo el primer plan piloto que es lograr que la verdad que no se dejó contar en su momento en Justicia y Paz (y digo que no se dejó contar porque era una verdad que no todos los delitos los cubría Justicia y Paz), entonces tenían que guardar cierto silencio”.

Agregó que “cuando intentaron ingresar a la JEP le cerraron la puerta en el sentido en el que la JEP era únicamente para Farc, en ese orden de ideas, lo que buscan todos es que esa verdad de la cual los extraditados fueron callados, se reconozca en este momento, y los que están privados de la libertad pueden esclarecerla”. Dijo.

Antecedentes

Cabe recordar que, en las últimas horas alias ‘Gordo Lindo’, quedó en libertad, luego que la abogada Angélica Martínez interpusiera un Habeas Corpus con el que logró que un juez de la República ordenara que alias ‘Gordo Lindo’, saliera inmediatamente de la cárcel La Picota, donde permanecía.

‘Gordo Lindo’, estuvo 17 años privado de la libertad desde el momento en el que se desmovilizó en 2005 hasta la fecha.

“Él estaba condenado a 22 años obtuvo su rebaja por estudio, por buen comportamiento, por unos preacuerdos a los que llegó por la Fiscalía y esto le dio una condena aproximada de 7 años en Colombia, que fue con la que se logró la libertad el día de ayer”, dijo la abogada Martínez en diálogo con W Radio.