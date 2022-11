Sería genial y estoy muy abierto a ello: Casper Ruud sobre un Masters en Colombia

Este martes 29 de noviembre estuvo para los micrófonos de Contrarreloj el tenista noruego Casper Ruud, con motivo de su visita a Colombia para disputar la Copa Electrolit, una exhibición en la que se enfrentará a Rafael Nadal. En la charla habló sobre el panorama actual de su carrera, el tenis nacional, y también sobre su opinión acerca de que Colombia tuviera un Masters en la agenda anual del tenis profesional.

Son bastantes kilómetros los que separan a Colombia de Noruega, pero expresó que estar en Bogotá se sentía muy bien.

“Nunca había estado en Bogotá más allá que algunas conexiones en el aeropuerto, pero se siente muy bien. Llegamos a la ciudad ayer, estaba un poco lluvioso, pero pasamos un buen rato. Comimos bien, disfrutamos la tarde y hoy ya estamos listos para el partido”, dijo el noruego.

Además, resaltó lo que le habían contado previamente sobre el campo armado en el Coliseo Live, lugar del evento, diciendo que “escuché que es un escenario muy bonito y nuevo así que es genial poder hacer este viaje y esta gira por algunos días. Esperamos ya jugar aquí”.

Por otro lado, quiso hablar sobre su año, su 2022, en donde habló sobre las dos finales de Grand Slam que jugó diciendo que “siento que me estoy acercando, de la primera a la segunda vez (finales), pero aunque no hay garantía de que voy a estar en una tercera final, entregaré lo mejor de mí y si puedo jugar otra final trataré de dar todo de mí y ver qué pasa” y que gracias a eso “he crecido mucho del comienzo al final y creo que eso puede ser importante para los años que vienen. Saber que he estado en finales antes puede ayudarme”, contó.

Adicionalmente. que le parecería genial que a este calendario profesional del tenis se pudiera añadir un torneo en Colombia, pues “el calendario del tenis como está ahora es un poco dominado por Europa y Estados Unidos” así que “sería genial y estoy muy abierto a ello , a hacer las ATP Finals (Masters) aquí, tal vez colocarlas en arcilla por un año o tratar algo diferente”, expresó Ruud.

Destacando, por la misma línea, que los aficionados de los lugares en donde han estado de gira los aficionados son muy apasionados por este deporte y sería bueno llevar a ellos este tipo de espectáculos.

Resaltó también, el trabajo de jugadores como el mismo ‘Rafa’, Djokovic y Federer, de quienes aseguró que “lo que han hecho ellos es excepcional”, ya que “en los últimos 17, 18 años han dominado el deporte a tal punto que han ganado más de 60 Grand Slams juntos.

Finalmente, cerró su intervención hablando sobre el tenis colombiano, rescatando talentos como el del tenista Daniel Galán. “He jugado algunas veces con Galán en mi carrera. Es un rival muy, muy, muy complicado y él siempre está mejorando poco a poco”.