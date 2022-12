“No es la primera vez que incumple”: Julio Sánchez Cristo sobre Gustavo Petro

Colombia

El pasado 30 de noviembre, el presidente Gustavo Petro tenía en su agenda una cita en Casa de Nariño para la posesión de los magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia a las 6:00 de la tarde.

Sin embargo, el acto protocolario se llevó a cabo sin la presencia del mandatario, pues él y su equipo optaron por quedarse en Medellín para reunirse con el alcalde Daniel Quintero para hablar sobre Hidroituango. Esto, teniendo en cuenta que Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que las dos primeras turbinas generaron energía ese mismo día.

Por eso, ante la ausencia del presidente, el secretario jurídico Vladimir Fernández fue quien posesionó a Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional y a Marjorie Zúñiga como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

El episodio no dejó de causar molestia entre los magistrados que fueron citados para el evento.

Después del acto de posesión se realizaría una cena en la que se realizaría un gran encuentro institucional entre ramas del poder ejecutiva y judicial. No obstante, los cerca de 70 platos se quedaron servidos, pues uno de los invitados reveló a W Radio que los magistrados de las altas cortes se retiraron de Casa de Nariño en señal de protesta, tomando la decisión de no asistir al banquete.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que, incluso, muchos magistrados ya se encuentran estudiando medidas contundentes al respecto, planteando no asistir a actos protocolarios en Casa de Nariño y que ningún jurista tome juramento en este lugar: “serán posesionados ante un notario o ante testigos de las mismas corporaciones”, reveló Sánchez Cristo.

Así mismo, el director de este medio reflexionó sobre las inasistencias del presidente a distintos actos, ya que esta no fue la primera vez que el mandatario brilló por su ausencia:

“Es importante que la gente entienda que las citas con el presidente de la República son difíciles de predecir. No hay un antecedente en la historia, sobre todo porque el presidente quien los invitó. Le dicen al oído ‘oiga nos tenemos que ir’ con suficiente tiempo (…) él tiene su pajarraco (avión presidencial), podía llegar”.

También sostuvo que este episodio quedará para siempre ante la historia: “70 puestos servidos, una articulación de poderes terminó en desastre”.

Además, indicó que, si bien el presidente no tiene por qué brindar explicaciones, también hizo una sugerencia para futuras ocasiones:

“Lo que sugerimos aquí, respetuosamente, es que el presidente es así. Y cuando uno sabe que el presidente es así y tiene una agenda en la cabeza, con él no se puede contar (…) para qué arman esa vaina sabiendo. No armen eso, si él puede, él pasa. Hagan la posesión en la Corte Suprema de Justicia y si el presidente puede, pasa y saluda. Con el presidente no se puede contar porque es absolutamente sorprendente lo que puede pasar con él”.

Sobre la indignación de los magistrados por la inasistencia del presidente, Julio Sánchez Cristo dijo:

“Imagínese la ilusión de un magistrado que llega al punto más alto de su vida, y que termine posesionado por el secretario jurídico. Imagínese la frustración, es que eso es histórico, el presidente es el que recibe el juramento de un magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Ayer no pasó y era una oportunidad que venían planeando para articular relaciones entre ejecutivo y judicial (…) se le atraviesa (al presidente) un tema de última hora, a él le parece que es prioritario por la razón que sea, y que a los magistrados los “gradúe el vicerrector””.

Escuche el comentario de Julio Sánchez Cristo en La W: