Partido de Corea y Portugal nos condenó: hincha de Uruguay tras eliminación en Qatar

Hinchas de Uruguay. (Photo by Elsa/Getty Images)

Tras la salida de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, Contrarreloj conversó con un hincha sobre el futuro de la selección de su país pese a ganar 2 – 0 ante Ghana este 2 de diciembre.

Según contó, la salida de Uruguay del Mundial los dejó “tristes”, ya que querían ver a su selección avanzar a las siguientes rondas.

“Muy tristes, para Uruguay quizá el objetivo no es ser campeón actualmente, pero sí llegar lo más lejos posible siempre. Veníamos acostumbrados a avanzar de ronda, pero no se dio. Fuimos muy conservadores en los primeros partidos y aunque se ganó hoy, el partido de Corea y Portugal nos condenó, nos faltó un gol”, aseguró este hincha uruguayo.

También dijo que, pese a la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar, continuarán peleando por las eliminatorias y la próxima Copa América.

En cuanto a la sorpresa que han dado algunas selecciones, indicó: “los mundiales siempre son parejos, no hay rivales fáciles, siempre hay rivales y partidos complicados. Al representar a tu país lo vas a dar todo y no me sorprende lo que pasó”.

Finalmente dijo que espera ver a un país suramericano alzando la Copa del Mundo.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.