En ese momento me debían $10 millones: María Paula, denunciante contra agencia Clout

Ante las recientes denuncias por las demoras en los pagos por parte de la empresa Clout, Juan Andrés Mantilla y María Paula, exempleados de esta compañía que contrata a influenciadores, explicaron sus casos.

Mantilla comentó que desde marzo de 2022 empezó a trabajar con Clout, donde desarrolló dos temporadas para un programa de plataformas digitales: “empezamos en marzo y recibimos el pago de la primera temporada, pero no he recibido el pago sobre la segunda”, dijo Mantilla.

Con el primer pagó la compañía también presentó trabas, de acuerdo con Mantilla, en el contrato tenían plazos de pago establecidos que no se cumplieron: “el primero era que se iba a pagar la totalidad la producción de la primera temporada a los 45 días. Sin embargo, tuvimos un plazo de 11 días mientras organizábamos la producción”:

Al final, este plazo se extendió a más de cuatro meses, casi cinco, señaló Mantilla. Durante los proyectos de Cloud, Mantilla invirtió dinero propio pensando que se lo iban a recompensar: “invertí alrededor de 8 millones de pesos en cada una de las temporadas entre alquileres de estudio, maquilladores, pago de personal, etc”.

Por su parte, María Paula, otra de las denunciantes indicó que estuvo con la compañía hasta diciembre y hasta el 30 de noviembre no había recibido su pago: “yo les insistí a lo largo del año y no me respondía, me dejan en visto”.

María Paula señaló que otros creadores le dijeron que hablaba con Estaban, el CEO de la compañía quien estaba solucionando los pagos: “le escribí y me bloqueo, por esta razón decidí hacer una denuncia pública”.

Tiempo después, la agencia se comunicó con María Paula y le explicaron que estaban teniendo problemas con el flujo de caja pero que el pago está en proceso: “me daban fechas pero mis pagos no entraban. En ese momento me debían 10 millones de pesos”, dijo María Paula.