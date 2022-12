La millonaria multa contra Aníbal Janna, administrador de lujoso bien de la SAE

Otro golpe para Aníbal Janna, distribuidor de carros Ford y Mazda en la costa Caribe.

Luego de una inspección que hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a su empresa Janna Construcciones determinó que él creó unas deudas por lo que habría irregularidades en la declaración de renta en 2017 pues tuvo pasivos inexistentes por 11.243 millones de pesos y deducciones inexistentes por 1.617 millones de pesos.

Por eso, la DIAN dijo que tenía que corregir esa declaración y propuso una multa de 8.541 millones de pesos por la inexactitud que cometió.

Una sanción que se podrá reducir a la mitad si acepta estos hechos.

Su defensa tenía dos meses para presentar un recurso de reconsideración, pero lo presentó unos días después de ese plazo (según las fechas que nos dio el abogado, Gregorio Hernández, aunque él dice que estuvo entre los términos), pidiendo que se revoque esta liquidación porque según nos dijo su abogado “no hay evasión ni elusión sino fue una mala interpretación del funcionario”.

La DIAN tendrá hasta mayo de 2023 para decidir sobre el recurso de reconsideración.

Y aunque esto no está totalmente en firme aún, y puede ser un error de la entidad, en los documentos de la Dian aparece que Janna Construcciones debe por impuesto de renta 19.561 millones de pesos.

Y es que esto toma relevancia porque esa empresa construyó el Centro Comercial Plaza del Parque, en Barranquilla, uno de los más lujosos e importantes de la ciudad, y el lote donde se construyó pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que en su momento fue del narcotraficante del cartel del Norte Del Valle, Iván Urdinola Grajales.

Por eso, la pregunta ahora es si la SAE le mantendrá el contrato pese a que podría tener una millonaria multa por más de 8.000 millones de pesos o si le quitará ese bien.

Por ahora, el abogado Hernández asegura que no debe haber ningún problema con el bien de la SAE pues las finanzas de Janna no corren ningún peligro porque no hay una sentencia en última instancia.