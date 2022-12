MinDefensa no descarta que policías detenidos también puedan ser gestores de paz

En medio del anuncio por parte del presidente Gustavo Petro sobre la liberación antes de Navidad de los jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró la lo dicho por el mandatario de los colombianos.

Fue enfático en decir: “debe haber tranquilidad (…) se debe hacer un proceso de acuerdo con la reglamentación que se expedirá hay un proceso cuidadoso de verificación de quienes van a ser designados. No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves”, aseguró Velásquez, e insistió en que las personas que fueron imputados por la Fiscalía por delitos graves no podrán ser gestores de paz.

Sobre la posibilidad de que policías se puedan beneficiar también con la propuesta del presidente Petro, agregó: “no habría argumento legal para negarlo, si lo que se pretende es que se genere convivencia, que se dé un paso adelante para quienes estuvieron en estos hechos de protesta puedan ser promotores de convivencia y la norma dice la personas, lo cual significa independientemente que sean o no servidores públicos, pertenezcan o no a la fuerza pública, entonces esa evaluación podría extenderse a miembros de la policía.”

Asimismo, sobre las dudas que poco a poco han surgido por esta decisión del presidente Petro, el ministro del Interior dijo:

“Nos permitirán acercar a las partes en conflicto. Avanzar en procesos de restitución o sustitución de cultivos, en la protección del medio ambiente, de nuestras fuentes hídricas. Hay muchas tareas para los voceros que determine el presidente”, comentó.

Por ahora, se habla de 230 personas que accederán a estos beneficios. Sin embargo, Prada aseguró que el número podría modificarse, además fue enfático en decir que quienes queden en libertad no tendrán beneficios económicos ni laborales.

“El número final será determinado por la comisión de alto nivel que se está creando. Es posible que puedan ser pocos los beneficiarios porque tienen que pasar los filtros de análisis judicial y revisaremos con mucho juicio porque no se trata de dar libertades porque si”, agregó Prada.