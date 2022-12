En el islam es un pecado grande ser creído: experto en moda para hombres en Qatar

Las restricciones de la vestimenta en Qatar han dado mucho de qué hablar luego de que este país fuera escogido para ser la sede del Mundial 2022.

Las reglas de la vestimenta son estrictas tanto para los hombres como paras las mujeres qataríes. En Contrarreloj un experto en moda para hombres dio detalles de las prendas de la tradición islámica.

Así se visten los hombres en Qatar

La bata blanca que utilizan los hombres se llama thaub en Qatar y se usa en casi todos los países árabes: “el thaub está hecho de algodón y normalmente es un poquito flojo y grande más que el cuerpo por el calor”.

De acuerdo con el experto el color blanco es para que no se caliente la tela por sol muy fuerte. En la cabeza, los hombres utilizan el ghutra y encima un cordón redondo negro llamdo Agal: “desde los árabes muy antiguos se utiliza. La mayoría se ponen en el calor de color blanco y ahora con el frío se ponen de otros colores como rojo, beige con diseñados”, indicó el experto.

El experto en moda señaló que el diseño del ghutra puede variar debido a que hay unos más económicos que otros, pero todo es casi igual: “porque en el islam es un pecado muy grande ser creído, nosotros no mostramos, no hay diferencia entre el rico y el pobre”.

Escuche la entrevista completa a continuación: